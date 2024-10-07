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Yayın Tarihi: 7 Ekim 2024 11:20
 ~ Son Güncelleme: 7 Ekim 2024 11:39
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Bakanlıktan rapor: Narin'in kuzenlerinde korku ve kaygı hakim

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı özel ekip, Narin Güran'ın kuzenlerinin 'kaygı' ve 'korku' duygularının arttığını, bazı kuzenlerin ise okula devamsızlık yaptığını tespit etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bakanlıktan rapor: Narin'in kuzenlerinde korku ve kaygı hakim

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı özel bir ekip Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümünün ardından köydeki çocuklarla yaptığı görüşmeye dair raporunu açıkladı.

Psikologlar ve psikolojik danışmanların görev aldığı uzman ekip, ilk olarak Narin'in 18 yaş altı 14 kuzeni ile görüştü.

Çocukların sosyal uyum süreçlerini izleyen ekip, Narin'in kuzenlerinden bazılarının olay nedeniyle psikolojik olumsuzluk yaşadığını belirledi.

Özellikle yaşları küçük kuzenlerde korku ve kaygı durumunun hakim olduğunu tespit eden uzmanlar, bazı çocukların "toplumsal baskılardan eğitimlerine devam edemediklerini" belirttiğini kayıt altına aldı.

Bu çocukların düzenli takiplerinin yapılması için danışmanlık tedbiri ile desteklenmelerinin önemine vurgu yapan özel ekip, kuzenlerden okula devamsızlık yapanlarla ilgili ilçe milli eğitim müdürlüğü yetkililerini de bilgilendirdi.

Bazı kuzenlerin ise olaydan olumsuz etkilenmesine karşın, sağlanan psikolojik desteklerin ardından durumlarının daha iyi olduğu belirlenirken, çocukların eğitim hayatlarına devamlarının sağlanmasının normalleşme süreçlerinde etkili olacağı ifade edildi.

Ekibin köydeki çalışmaları devam ederken, daha kapsamlı çalışmaların, soruşturmanın tamamlanmasının hemen ardından başlayacağı kaydedildi.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Narin Güran cinayeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Diyarbakır
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