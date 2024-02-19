Bakanlıktan Fenerbahçe’ye Suudi Arabistan yanıtı: TFF’ye başvurun

Fenerbahçe, Galatasaray ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacakken olaylı bir şekilde iptal edilen Süper Kupa Finaliyle ilgili bir açıklama yaptı.

Kulüp, olayla ilgili manipülasyon içeren birçok bilginin servis edildiğini, Başkan Ali Koç hakkında da asılsız iftira ve ithamlarda bulunulduğunu kaydetti.

Konunun odağının Süper Kupa finali olmadığını belirten Kulüp, olayların sorumluluğunun Ali Koç’a atfedilmeye çalışılması üzerine 3 Ocak ve 14 Şubat’ta Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’ne, 5 Ocak’ta TFF’ye ve 14 Şubat’ta da Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvuruda bulunduklarının bilgisini verdi.

Sürecin araştırılması yönünde taleplerinin olduğunu ifade eden Fenerbahçe bugüne kadar sadece CİMER’e yaptıklarını başvuruya Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yanıt verdiğini aktarıp yanıtı paylaştı. Bakanlık, sorunluluğu kendi üstünden atarak Fenerbahçe’den TFF’ye başvurmasını istedi:

“Her türlü futbol faaliyetini milli ve milletler arası kurallara göre yürütmek, teşkilatlandırmak, geliştirmek ve Türkiye'yi futbol konusunda yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek üzere, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip, özerk Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurulması, teşkilat, görev ve yetkilerine ait esas ve usuller 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun'da düzenlenmiştir. Gerek 5894 sayılı Kanun ve gerekse FIFA ve UEFA kurallarına göre Türkiye Futbol Federasyonu özerk olup, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın federasyon kararları ve işlemleri üzerinde hiyerarşik veya idari vesayet yetkisi bulunmamaktadır. Bu sebeple TFF ile ilgili başvurulara Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılabilecek herhangi bir işlem bulunmadığından söz konusu başvurunuzu doğrudan Türkiye Futbol Federasyonu’na yapmanız gerekmektedir.”

RİYAD'DA "ATATÜRK KRİZİ" Süper Kupa maçı iptal edildi, TFF, GS ve FB'den ortak açıklama

(HA)