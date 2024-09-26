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Yayın Tarihi: 26 Eylül 2024 16:54
 ~ Son Güncelleme: 26 Eylül 2024 17:19
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Bakanlıktan eğitime günlük 4,5 TL destek!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yardıma muhtaç ailelere örgün eğitimdeki çocuğu için aylık 90 TL verdiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bakanlıktan eğitime günlük 4,5 TL destek!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Orhan Sümer’in örgün eğitimdeki çocuklara yapılan yardımla ilgili verdiği önergeyi yanıtladı.

Bakanlık, sosyal güvencesi olmayan, yardıma muhtaç bir ailenin ilkokula giden oğlan çocuğu için aylık 90 TL, kız çocuğu için 100 TL verdiğini belirtti. Eğer çocuk ortaokula gidiyorsa oğlan çocuğu için 130 TL, kız çocuk için 150 TL yardım yapıldığını açıkladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP’li  Sümer, şunları söyledi:

“Okullar her sene olduğu gibi bin bir çile ile açıldı. Aileler on binlerce lira kırtasiye ücreti, servis ücreti ve yemek parası ödemek zorunda. Anneler, babalar bu ücretleri nasıl karşılayacağını kara kara düşünüyor. Bir de gelir durumu hiç iyi olmayan ailelerin çocukları var. Bakanlığın desteği içler acısı. Aylık 90 lira demek, çocuğun harçlığı günlük 4 lira demektir. Bu çocuklar günlük 4 liraya bırakın okula gitmeyi tek bir simit bile alamazlar.”

İstanbul’da kantinlerde ortalama bir karışık tost 50-60 TL, 200 ml meyve suyu 15-20 TL, su 10 TL, ayran 20 TL, köfte ekmek: 70-90 TL, çorba 40-50 TL’ye satılıyor.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
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