Bakanlıktan 145 kişiyi işten atan Polonez’e 2 milyon TL ceza

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TÜRK-İŞ’e bağlı Tek Gıda-İş Sendikası’nda örgütlendikleri için 145 işçisini işten atan Polonez’e toplamı 2 milyon TL’yi aşan para ceza kesti.

Bakanlığın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, sendikal örgütlenme çalışmaları nedeniyle firmanın önce 13 işçiyi işten çıkardığını, buna karşılık eylem 132 işçinin de iş akdini feshettiğini tespit etti.

Bakanlık bu nedenle ‘firmanın sendikal baskı nedeniyle iş akdinin sona erdirdiği tespit edilen’ 141 işçi için 8 bin 590 liradan toplam 1 milyon 211 bin 190 lira, Türkiye İş Kurumu’na (İŞKUR) bildirmeden 145 işçi için toplu çıkış vermesi nedeniyle de 5 bin 506 liradan toplam 798 bin 370 lira idari para cezası verdi. Toplam ceza miktarı 2 milyon 9 bin 560 TL.

Bakanlık ayrıca, ‘sendika üyesi işçileri işten çıkarmak suretiyle işyerinde hukuka aykırı olarak sendikal faaliyetleri engelleyen’ Polonez hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

“Ceza yeterli değil, işçiler işe başlatılmalı”

bianet’e konuşan Tek Gıda İş Örgütlenme Uzmanı Yunus Durdu “Bakanlık, Polonez’in 145 işçiyi kanunlara aykırı ve haksız yere attığını teyit etti” dedi.

İşçilerin Kod 46 ile (işçinin işverenin güvenini kötüye kullanması, hırsızlık yapması ya da işverenin meslek sırlarını ifşa etmesi) suçlamasıyla tazminatsız olarak işten çıkartıldığını hatırlatan Durdu, kamuoyu baskısının böyle bir sonucu getirdiğini söyledi. Ancak uygulanan cezanın yeterli olmadığını dile getirdi:

“Görünen o ki ceza yeterli değil. Bakanlık 41 gündür direnen işçilerin sorununu çözmeli, işçilerin tekrar işbaşı yapmasını sağlamalı. Çünkü bakanlık ağlama duvarı değil iş çözme yeri. ‘Tavşana kaç tazıya tut’ olmaz.

Devlet, Polonez’i bütün teşviklerden yararlandırıyorsa firmaya ‘Bu kişileri işe başlat’ deme yetkisi de var. Yapılmıyorsa teşvikleri kesmesi lazım.

Yetkilileri bir an önce haksızlığa uğrayan işçilerin sorunlarını çözmeye çağırıyorum.”

POLENEZ İŞÇİLERİ ANLATIYOR "Bize haklarımızı çok gördüler, asla pes etmeyeceğiz"

(HA)