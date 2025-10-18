ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 18 Ekim 2025 09:33
 ~ Son Güncelleme: 18 Ekim 2025 09:37
1 dk Okuma

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü’ne SETA Vakfı bünyesinde Genel Müdür olarak görev yapan Abdulkadir Çay getirildi.

BİA Haber Merkezi

Bakanlık ve kurumlarda atama kararları Resmî Gazete’de
Fotoğraf: Anadolu Ajansı / Arşiv

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan bugünkü Resmî Gazete kararlarına göre, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü’ne Abdulkadir Çay atandı.

Çay, 2013 yılından bu yana SETA Vakfı bünyesinde Genel Müdür olarak görev yapıyordu.

Öte yandan, bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları da Resmî Gazete’de yer aldı. Kararlar şöyle:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sinop İl Müdürü Zeki Yıldırım görevden alındı. Bakanlığın, Sinop İl Müdürlüğü’ne Şanlıurfa İl Müdürü Can Kayhan Özok, Rize İl Müdürlüğü’ne Isparta İl Müdürü Hüseyin Güçlü, Isparta İl Müdürlüğü’ne ise Rize İl Müdürü Selim Köse getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz ile Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4. maddeleri gereğince görevden alındı.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü’ne Ersin Karaman görevlendirilirken, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına ise Prof. Dr. Cihad Demirli’nin ataması yapıldı.

Kararla, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Mustafa Mahir Ülgü ile Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Doğan Demirel de görevden alındı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
resmi gazete basın ilan kurumu seta vakfı atamalar görevden alma aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
