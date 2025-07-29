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Yayın Tarihi: 29 Temmuz 2025 13:47
 ~ Son Güncelleme: 29 Temmuz 2025 13:59
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Bakanlık TİS görüşmelerine korsan toplantı koydu, ITUC Işıkhan'a yasaları hatırlattı

Toplu sözleşme görüşmelerine 1 Ağustos yerine 28 Temmuz’da başlanması tepkilere yol açtı. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu, bu durumun hem Türkiye yasalarına hem de ILO yükümlülüklerine aykırı olduğunu vurgulayarak Bakanlığa geri adım çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bakanlık TİS görüşmelerine korsan toplantı koydu, ITUC Işıkhan'a yasaları hatırlattı
Fotoğraf: Vedat Işıkhan / X

Memurların toplu sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı 28 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirildi.

Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ilk toplantının tarihini belirlerken 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’ndaki “Toplu sözleşme görüşmelerine, ağustos ayının ilk işgünü … başlanır” hükmüne aykırı davrandı.

Gerçekleştirilen toplantıya da “Hazırlık toplantısı” diyerek de yasaya aykırı toplantı kılıfına uyduruldu.

"Yasalara ve ILO yükümlülüklerine aykırı"

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Luc Triangle konuyla ilgili Bakan Vedat Işıkhan’a bir mektup gönderdi. Mektupta Triangle, Türkiye'de sendikal hakların kullanılmasına ilişkin genel ortamdan derin endişe duyduklarını dile getirdi.

Işıkhan’a Türkiye’nin ‘sendikal hakların güvence altında olmadığı’ ülke kategorisinde olduğunu hatırlattı ve şunları ekledi:

“Sebepleri ne olursa olsun, ‘iyi niyetli toplu pazarlık’ ve ‘pazarlık taraflarının eşitliği’ ilkesi, müzakereler için kararlaştırılan tarihin değiştirilmesi kararından önce taraflara danışılmasını gerektirir.

Müzakerelerin tarihlerinin tek taraflı olarak değiştirilmesi, müzakerelerin özünü de önemli ölçüde zayıflatma eğilimindedir. Bu nedenle, toplu pazarlıklarla ilgili gerekli bildirim ve istişarelere aykırı eylemler keyfidir.

Türkiye'nin ILO'nun Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerine ve Türkiye yasalarına da aykırıdır.

Bu karar 4 milyon aktif ve 2 milyon emekli kamu çalışanının geçimini etkileyecektir. Bu nedenle, işçilerin yararına bir anlaşmaya varmak için her iki tarafın da usul kesinliği ve etkili hazırlıklar yapması en önemli husus olmalıdır.

Sizi yeniden düşünmeye ve Bakanlığınıza toplu pazarlık görüşmeleri için yasal olarak kararlaştırılan 1 Ağustos tarihine geri dönülmesi talimatını vermeye çağırıyoruz.”

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(HA)

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