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Yayın Tarihi: 29 Ağustos 2024 09:18
 ~ Son Güncelleme: 29 Ağustos 2024 09:20
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Bakanlık: Kiranın altın cinsinden ödenmesi mevzuata aykırı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kiraların altınla ödenmesi iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bakanlık: Kiranın altın cinsinden ödenmesi mevzuata aykırı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira bedellerinin altın cinsinden ödenmesiyle ilgili haberler üzerine yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık, kira bedelinin altın cinsinden ödenmesinin mevzuata aykırılık oluşturduğunu belirtti.

“Döviz cinsinden ödenemez”

Açıklamada, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar'da 2018'de yapılan değişiklik kapsamında, Türkiye'de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramayacağının hüküm altına alındığı anımsatıldı.

Kıymetli madenlerle ödeme

Bahsi geçen karara ilişkin 2008-32/34 sayılı Tebliğ ile de döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşmelere ilişkin uygulama esasları ve istisnaların düzenlendiğine dikkati çekilen açıklama şöyle:

“Bahsi geçen tebliğde uluslararası piyasalarda fiyatı döviz cinsinden belirlenen kıymetli madenlere ve/veya emtiaya endekslenen ve/veya dolaylı olarak dövize endekslenen sözleşmelerin de 32 sayılı Karar'ın 4'üncü maddesinin (g) bendi uygulaması kapsamında dövize endeksli sözleşme olarak değerlendirileceği hüküm altına alınmıştır.

Sosyal medyada yer alan haberlerde belirtilen kira bedelinin altın cinsinden ödenmesi anılan mevzuata aykırılık oluşturmaktadır. Bu kapsamda, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için zikredilen mevzuat hükümlerine aykırı işlem tesis edilmemesi önem arz etmektedir.”

(AS)

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