Bakanlık, hekim açığını kapatmak için 65-72 yaş arası hekimleri göreve çağırdı

Sağlık Bakanlığı, kamu hastanelerindeki hekim açığını kapatmak için 65-72 yaş arasındaki hekimlerden 'yeniden atanma' için ilan açtı.

Bakanlığın internet sitesinde açılan ilanda kura için 18 Ekim gününe kadar talep toplanacağı belirtildi.

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"2023 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ve 2023 Yılı 2.Dönem 65-72 Yaş Yeniden Atama Kurası İçin Talep Toplama" başlıklı ilanda şöyle denildi:

"Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek Madde 1 ile 10.07.2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, uzman diş tabibi ve tabip unvanlarında talep toplanacaktır. (Diş Tabibi ve Eczacı unvanındaki kişiler talep bildirmeyecektir.)"

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Dokuz ayda 2 bin 285 doktor 'İyi Hal Belgesi' aldı

Türk Tabipler Birliği (TTB), 2023'ün ilk dokuz ayında 2 bin 285 doktor 'İyi Hal Belgesi' almak için başvuru yaptığını açıklamıştı.

TTB, bu sayının sadece eylül ayında 321 olduğunu ifade etmişti.

Erdoğan 'giderlerse gitsinler demişti'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mart 2022'de yaptığı hekim göçüne ilişkin yaptığı açıklamada ise; "Açık konuşuyorum, açık konuşmayı severim. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni, bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz, buralarda onlarla devam ederiz. Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle davet ederiz. Buralar boş kalmaz merak etmeyin. Doktorluk gibi bir aziz mesleği oraya onu dayamak herhalde pek de insani değildir" demişti.

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(RT)