ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 17 Şubat 2024 15:28
 ~ Son Güncelleme: 17 Şubat 2024 15:47
2 dk Okuma

Bakanlık, Erzincan'daki maden ocağının çevre izin ve lisans belgesini iptal etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yığın liçinin geçici olarak depolanacağını alanın belirlendiğini, sızdırmazlık şartlarının sağlanmasının ardından kaldırılacağını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bakanlık, Erzincan'daki maden ocağının çevre izin ve lisans belgesini iptal etti
Fotoğraf: AFAD

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan İliç'te yığın liç kaymasının meydana geldiği maden ocağının çevre izin ve lisans belgesini iptal etti.

Yazılı bir açıklama yapan Bakanlık, maden ocağının lisans şartlarının ortadan kalktığını aktardı. Ayrıca yığın liçinin başka bir alana taşınacağının bilgisini verdi.

Kirlilik için de “Yüzeysel sular ile yer altı sularında ve hava kalitesinde olumsuz bir durum tespit edilmemiştir” dedi.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta toprak kayması olayının meydana geldiği maden ocağının lisans şartlarının ortadan kalktığı tespit edildiğinden çevre izin ve lisans belgesi iptal edilmiştir.

Toprak kayması sonucu akan malzemenin, geçici olarak depolanacağı alan belirlenmiştir. Geçirimsizliğin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar, Bakanlığız gözetiminde devam etmekte olup mevcut alanda sızdırmazlık şartlarının sağlanmasının ardından, bölgeye akan malzemenin hazırlanan bu alana kaldırılmasına başlanacaktır.

Diğer taraftan Bakanlığımız, bölgedeki yüzeysel sular ve yer altı suları ile toprak kirliliği kapsamında çevresel izleme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmektedir. Bölgedeki hava kalitesi de aynı şekilde sürekli izlenmektedir.

Şimdiye kadar tamamlanan analiz sonuçlarına göre; yüzeysel sular ile yer altı sularında ve hava kalitesinde olumsuz bir durum tespit edilmemiş olup analiz çalışmalarına Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı, Çevre Referans Laboratuvarı ve Yetkili Çevre Laboratuvarlarında devam edilmektedir.

Konuyla ilgili tüm birimlerimiz sahada çalışmalarına devam etmekte olup süreci hassasiyetle takip etmekteyiz.

İliç felaketine yol açan SSR Mining hangi ülkenin?
KANADA BÜYÜKELÇİSİ "BİZİM DEĞİL" DİYOR
İliç felaketine yol açan SSR Mining hangi ülkenin?
14 Şubat 2024

(HA)

iliç anagold Anagold Madencilik
ilgili haberler
İstanbul Üniversitesinden “İliç” raporu
Bugün 09:26
/haber/istanbul-universitesinden-ilic-raporu-292023
İliç soruşturmasında 6 kişi tutuklandı
17 Şubat 2024
/haber/ilic-sorusturmasinda-6-kisi-tutuklandi-292011
Bakan Bayraktar'dan İliç açıklaması: İşçilerin lokasyonları tespit edildi
16 Şubat 2024
/haber/bakan-bayraktar-dan-ilic-aciklamasi-iscilerin-lokasyonlari-tespit-edildi-291985
ÇÖKERTİLEN TOPLUM VE DOĞA DİLE GELDİ
İliç'te halk haykırıyor: "İnsanlar rehin alındı burada, madenin kapatılmasını istiyoruz"
15 Şubat 2024
/haber/ilic-te-halk-haykiriyor-insanlar-rehin-alindi-burada-madenin-kapatilmasini-istiyoruz-291940
İliç’te yığın altında açıklanandan fazla kişi olabileceğini söyleyen gazeteciye soruşturma
15 Şubat 2024
/haber/ilicte-yigin-altinda-aciklanandan-fazla-kisi-olabilecegini-soyleyen-gazeteciye-sorusturma-291936
İliç'te göçük altındaki işçiler için bekleyiş sürüyor: Ciğerimiz yanıyor
15 Şubat 2024
/haber/ilic-te-gocuk-altindaki-isciler-icin-bekleyis-suruyor-cigerimiz-yaniyor-291931
Bakan Bayraktar: İliç'te en az 400 bin kamyona ihtiyaç var
15 Şubat 2024
/haber/bakan-bayraktar-ilic-te-en-az-400-bin-kamyona-ihtiyac-var-291917
İliç’teki çökmeyle ilgili 7 kişi gözaltında
15 Şubat 2024
/haber/ilicteki-cokmeyle-ilgili-7-kisi-gozaltinda-291894
ilgili haberler
İstanbul Üniversitesinden “İliç” raporu
Bugün 09:26
/haber/istanbul-universitesinden-ilic-raporu-292023
İliç soruşturmasında 6 kişi tutuklandı
17 Şubat 2024
/haber/ilic-sorusturmasinda-6-kisi-tutuklandi-292011
Bakan Bayraktar'dan İliç açıklaması: İşçilerin lokasyonları tespit edildi
16 Şubat 2024
/haber/bakan-bayraktar-dan-ilic-aciklamasi-iscilerin-lokasyonlari-tespit-edildi-291985
ÇÖKERTİLEN TOPLUM VE DOĞA DİLE GELDİ
İliç'te halk haykırıyor: "İnsanlar rehin alındı burada, madenin kapatılmasını istiyoruz"
15 Şubat 2024
/haber/ilic-te-halk-haykiriyor-insanlar-rehin-alindi-burada-madenin-kapatilmasini-istiyoruz-291940
İliç’te yığın altında açıklanandan fazla kişi olabileceğini söyleyen gazeteciye soruşturma
15 Şubat 2024
/haber/ilicte-yigin-altinda-aciklanandan-fazla-kisi-olabilecegini-soyleyen-gazeteciye-sorusturma-291936
İliç'te göçük altındaki işçiler için bekleyiş sürüyor: Ciğerimiz yanıyor
15 Şubat 2024
/haber/ilic-te-gocuk-altindaki-isciler-icin-bekleyis-suruyor-cigerimiz-yaniyor-291931
Bakan Bayraktar: İliç'te en az 400 bin kamyona ihtiyaç var
15 Şubat 2024
/haber/bakan-bayraktar-ilic-te-en-az-400-bin-kamyona-ihtiyac-var-291917
İliç’teki çökmeyle ilgili 7 kişi gözaltında
15 Şubat 2024
/haber/ilicteki-cokmeyle-ilgili-7-kisi-gozaltinda-291894
Sayfa Başına Git