Bakanlığın 'yoksulluk' hattı: Yardım isteyenlerin sayısı 34 milyonu aştı

Derinleşen ekonomik krizle birlikte milyonlarca kişi kömür, barınma, gıda gibi farklı konularda devlet yardımı ile ayakta kalmaya çalışıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yardım hattı Alo 144’ü, 4 yılda 34 milyon 3 bin 818 kişi arayarak yardım istedi.

TÜİK'e göre göreli yoksulluk oranı yüzde 13,6

Sözcü'nün aktarımına göre Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise bu yoksulluğu, “Yararlanıcı sayısı artışı, yoksulluğun artmasından ziyade, daha fazla vatandaşımıza daha fazla yardım çeşidiyle ulaşan sosyal devlet uygulamalarının yaygınlaşmasından kaynaklanıyor” diye savundu.

Bakan: Farkındalık arttı

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili İdris Şahin’in yardım hattına başvuru yapan vatandaşlara dair soru önergesine yanıt veren Bakan Göktaş, “Alo 144 yardım hattını yardımlar için 2020’de 6 milyon 638 bin 270, 2021’de 6 milyon 26 bin 918, 2022’de 9 milyon 7 bin 545, 2023’te 7 milyon 383 bin 143, 2024’te 4 milyon 947 bin 942 başvuru yapılmıştır” dedi.

Göktaş yoksulluğun arttığını görmezden gelerek, sosyal yardımlara başvuru kanallarının çeşitlendirildiğini, yurttaşların sosyal yardımlar alanındaki farkındalık ve bilgi düzeylerinin arttığını hatırlattı. Yardım çağrılarının artışını bu bilinçteki artışa bağladı.

(AB)