ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 2 Kasım 2023 12:11
 ~ Son Güncelleme: 2 Kasım 2023 12:14
2 dk Okuma

TTB BİR KEZ DAHA BAŞVURDU

Bakanlığın Beyaz Kod verilerini paylaşmaması yargıya taşındı

Başvuruda Beyaz Kod verilerinin paylaşılmamasının hem hekimlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sağlıklarının korunması hem de toplumun sağlık hizmetine erişimi için bir engel olduğu vurgulandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/02/bakanligin-beyaz-kod-verilerini-paylasmamasi-yargiya-tasindi.jpg

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB), sağlık çalışanlarına yönelik şiddet başvurularının kaydedildiği Beyaz Kod verilerinin paylaşılması talebiyle 21 Temmuz 2023 tarihinde Sağlık Bakanlığı’na yazdığı yazıya süresi içinde bir yanıt verilmedi.

“Beyaz Kod”a başvuran sağlıkçı sayısı 101 bine yükseldi
SAĞLIKTA ŞİDDET
“Beyaz Kod”a başvuran sağlıkçı sayısı 101 bine yükseldi
12 Temmuz 2022

TTB, yazıya yanıt verilmeyerek başvurunun zımnen reddedilmesinin Anayasa’da düzenlenen dilekçe hakkına ve Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na aykırı olması sebebiyle 29 Eylül 2023 tarihinde idare mahkemesinde dava açtı.

"Hukuki yükümlülük var"

Sağlık Bakanlığı Hukuki Yardım ve Beyaz Kod Uygulaması Genelgesi’nde arşiv ve kayıtların düzenli tutulup ilgili birimlere aylık ve yıllık gönderilmesinin düzenlendiğine dikkat çekilen başvuruda; TTB’nin talep ettiği bilgi ve belgelerin, bakanlığın hukuki yükümlülüğü olarak kaydını ve istatistiğini tutması gereken bilgi ve belgeler olduğunu ifade edildi.

Başvuruda Beyaz Kod verilerinin paylaşılmamasının hem hekimlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sağlıklarının korunması hem de toplumun sağlık hizmetine erişimi için bir engel olduğu vurgulandı.

Beyaz Kod nedir, nasıl kullanılır?

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemek için kullanılan acil durum yönetim aracı.

Sağlık çalışanları şiddet olaylarına maruz kaldıklarında yeterli müdahale ve dış güvenlik gücü desteği sağlanarak, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve gerçekleşen olayların analizinin yapılarak ilgili sağlık kurumuna özgü tedbirlerin alınması için çalışma yapılması amacıyla oluşturuldu.

Sağlık çalışanları şiddet olaylarının bildirmek için 24 saat hizmet veren "113" numaralı telefonu veya www.beyazkod.saglik.gov.tr adresindeki bildirim formunu kullanabilir.

Eğer şiddete maruz kalan kişiler beyaz kod bildirimini kendileri yapmadılar ise olayla ilgili tutanaklarına istinaden kurum yetkilisi tarafından www.beyazkod.saglik.gov.tr adresindeki bildirim formu doldurulur.

Eş zamanlı olarak olayın ilgili kurumun hukuk birimine ve adli mercilere intikal ettirilmesi sağlanır. İlgili birimlerden gelen değerlendirmeler sonucu şiddete maruz kalan çalışanlarını avukatlık hizmetleri birimiyle iletişime geçmesi sağlanır.

(EMK)

sağlıkta şiddet sağlıkta şiddete son TTB çalışanları TTB TTB açıklaması beyaz kod
ilgili haberler
Şiddete karşı Beyaz Kod'dan sonra Gri Kod uygulaması
2 Eylül 2023
/haber/siddete-karsi-beyaz-kod-dan-sonra-gri-kod-uygulamasi-283488
Beyaz kod veren aile hekimine mesai sonrası sopalarla saldırı
8 Ekim 2022
/haber/beyaz-kod-veren-aile-hekimine-mesai-sonrasi-sopalarla-saldiri-268228
SAĞLIKTA ŞİDDET
“Beyaz Kod”a başvuran sağlıkçı sayısı 101 bine yükseldi
12 Temmuz 2022
/haber/beyaz-kod-a-basvuran-saglikci-sayisi-101-bine-yukseldi-264392
Pandemide beyaz kod bildirimi yüzde 56 arttı
25 Ocak 2022
/haber/pandemide-beyaz-kod-bildirimi-yuzde-56-artti-256744
Sağlıkçıya Şiddeti Toplumsal Şiddetten Ayrı Düşünebilir miyiz?
5 Kasım 2018
/haber/saglikciya-siddeti-toplumsal-siddetten-ayri-dusunebilir-miyiz-202332
Sağlıkta Şiddet Yasası İçin Kaç Hekim Ölmeli?
12 Ekim 2018
/haber/saglikta-siddet-yasasi-icin-kac-hekim-olmeli-201626
ZEYNEL ABİDİN KAPLAN YAZDI
Alo Alo 113, Beyaz Kod Alo…
7 Mart 2013
/yazi/alo-alo-113-beyaz-kod-alo-144902
ilgili haberler
Şiddete karşı Beyaz Kod'dan sonra Gri Kod uygulaması
2 Eylül 2023
/haber/siddete-karsi-beyaz-kod-dan-sonra-gri-kod-uygulamasi-283488
Beyaz kod veren aile hekimine mesai sonrası sopalarla saldırı
8 Ekim 2022
/haber/beyaz-kod-veren-aile-hekimine-mesai-sonrasi-sopalarla-saldiri-268228
SAĞLIKTA ŞİDDET
“Beyaz Kod”a başvuran sağlıkçı sayısı 101 bine yükseldi
12 Temmuz 2022
/haber/beyaz-kod-a-basvuran-saglikci-sayisi-101-bine-yukseldi-264392
Pandemide beyaz kod bildirimi yüzde 56 arttı
25 Ocak 2022
/haber/pandemide-beyaz-kod-bildirimi-yuzde-56-artti-256744
Sağlıkçıya Şiddeti Toplumsal Şiddetten Ayrı Düşünebilir miyiz?
5 Kasım 2018
/haber/saglikciya-siddeti-toplumsal-siddetten-ayri-dusunebilir-miyiz-202332
Sağlıkta Şiddet Yasası İçin Kaç Hekim Ölmeli?
12 Ekim 2018
/haber/saglikta-siddet-yasasi-icin-kac-hekim-olmeli-201626
ZEYNEL ABİDİN KAPLAN YAZDI
Alo Alo 113, Beyaz Kod Alo…
7 Mart 2013
/yazi/alo-alo-113-beyaz-kod-alo-144902
Sayfa Başına Git