Bakanların yasama karnesi: 8 bin 792 önerge yanıtsız kaldı

28. Yasama Döneminde verilen önergelerin partilere göre dağılımı ile Bakanların önergeleri yanıtlama verileri belli oldu. Milletvekillerinin verdiği 30 bin 546 önergeden 16 bin 908’i yasal süre geçtikten sonra cevaplandı, 8 bin 792’si ise yanıtsız bırakıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, milletvekillerinin verdikleri önergelerin ilgili Bakanlıklarca yanıtlanmaması konusunu Meclis gündemine taşımış ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a sormuştu. Bakan’ın önergesine Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'dan yanıt geldi.

8 bin 792 önerge yanıtsız

Verilere göre, 21 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla milletvekilleri toplamda 30 bin 546 yazılı soru önergesi verdi. Önergelerin sadece 4 bin 3 tanesi yasal süresi içinde ilgili Bakanlarca cevaplanırken; 16 bin 908 önerge yasal süresi geçtikten sonra yanıtlandı. 8 bin 792 önerge ise yanıtsız bırakıldı. Verilen 30 bin 546 önergenin 12 bin 128’ini CHP milletvekilleri verdi.

En çok Adalet Bakanlığı'na verildi

Önergelerin yanıtlanma durumunun Bakanlara göre dağılımı şöyle: Adalet Bakanı’na 4 bin 282

İçişleri Bakanı’na 4 bin 105

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı’na 3 bin 347

Tarım ve Orman Bakanı'na 2 bin 795

Sağlık Bakanı’na 2 bin 520 önerge verildi.

İlk sırada Murat Kurum geliyor

Önergeleri yanıtlamayan Bakanların dağılımı ise şöyle: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bin 682 önergeyi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bin 345 önergeyi

Adalet Bakanı bin 238 önergeyi

Sağlık Bakanı ise bin 156 önergeyi yanıtsız bıraktı.

Yanıtsız bırakılan önerge verisinde ilk sırada Murat Kurum olsa da; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kendisine yöneltilen 622 soru önergesinin 543’üne yanıt vermedi.

"Yüzeysel cevaplarla geçiştirildi"

Murat Bakan, Meclis performansına ilişkin sunduğu önergesinde "Yazılı soru önergelerinin ilgili Bakanlıklarca çoğu zaman yasal süresi içinde yani zamanında cevaplandırılmadığı; kimi Bakanlıkların sorulan sorulara yanıt vermeyip, sırf ‘cevaplandırılmış’ olsun diye eksik, yüzeysel ve alakasız içeriklerle geçiştirildiği; bazı Bakanlıkların ise uzun zamandır hiçbir yazılı soru önergesine yanıt vermediği görülmüştür. Bu durum, Gazi Meclis’in yürütme organının denetleme işlevini zayıflatmakta, kamuoyunun bilgi alma hakkını ihlal etmekte ve seçilmiş milletvekillerinin Anayasa ve TBMM İçtüzüğü’nden kaynaklanan haklarının kullanmalarını doğrudan engellemektedir" dedi.

"Bakanlıklara yazılar yazıldı"

Bekir Bozdağ, CHP'li Bakan'ın değerlendirmesine istinaden şu cevabı verdi:

"Önceki yaşama dönemlerinde olduğu gibi bu yaşama döneminde de Başkanlığımızca 5.12.2023, 28.06.2024, 05.12.2024 ve 24.06.2025 tarihlerinde Cumhurbaşkanı yardımcısı ile bakanlıklara yazılı soru önergelerinin cevaplandırılma durumunu gösteren yazılar yazılmıştır. Bu yazılarda yazılı soru önergeleri süresi içinde cevap verilmesi ve verilecek cevapların TBMM’nin saygınlığına uygun olacak şekilde soruları tam olarak karşılayan, yeterli ve tatminkâr nitelikte hazırlanması hususu iletilmiştir. Bu uygulamaya devam edilecektir."

(AB)