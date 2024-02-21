Bakanlar İliç'te: Kayma durana kadar arama çalışmalarına ara verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen liç yığını çökmesi sonucu göçük altında kalan 9 işçinin arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “heyelan bölgesindeki kayma durana kadar arama kurtarma çalışmalarına ara verildiğini” açıkladı.

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Yerlikaya: Kayma hiçbir şekilde durmadı

Yerlikaya, alanda 3 bine yakın personel, 800'ün üzerinde araç olduğunu söyledi ve kaymanın devam ettiğini aktardı:

“Bu büyük bir kaza. Büyük bir kütleden bahsediyoruz. 2 milyon metreküp bir kütle. Kayma hiçbir şekilde durmadı. 3 gün öncesinde güvenlik gerekçesi nedeniyle arama faaliyetlerine ara vermiştik. Sebebi de önce arama işini yapan arkadaşlarımızın güvenliğini önceliyoruz. Yukarıdaki stent de aktif şekilde kaymalar devam etti. Sabırlı ve Mangal açık ocağındaki faaliyetlere ara veriyoruz. Aşağıdaki güvenli çalışmaya vesile olana kadar arama çalışmalarına ara veriyoruz. Güvenle çalışabilirsiniz denildiği anda faaliyetlere devam edilecek.”

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Özhaseki'ye soru: 9 gündür neden gelmediniz?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de “Her gün 9 noktadan numune alıyoruz. Şu ana kadar zehirli bir atığa rastlamadık. Herhangi bir tehlikenin oluşmaması için elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi.

Gazeteci Ferit Demir'in “13 Şubat'ta meydana gelen facianın ardından 9 gün bölgeye neden gelmediği” sorusuna ise Özhaseki, "Basın mensubu musunuz?" diye sordu.

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Özhaseki: Kamuoyundan özür diliyorum

Ardından açıklama yapan Özhaseki, tıbbi operasyon geçirdiği için bölgeye gelemediğini ancak çalışmalara katıldığını açıkladı ve özür diledi.

Özhaseki, devamında şunları söyledi: "Bir ay kadar önce 48 saat süren bir operasyon geçirdim. Buradaki hadisenin vuku bulduğu gün de 2 saatlik bir operasyon geçirdim. Şu gördüğünüz kara gözlüklerle gezmeye devam ediyorum. Kusura bakmayın bunun için. Gelememe nedenim sadece özel sağlık nedenleri. Eğer özür dilemem gerekiyorsa bütün kamuoyundan özür dilerim."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, zehirli bir atığa rastlanmadığı bilgisini verdi. Özhaseki, bölgede ölçümlere devam edildiğini aktardı.

İliç soruşturmasında 6 kişi tutuklandı

Işıkhan: İhmal ve kusuru olanlar hesap verecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da "Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği konusunda araştırmalarımız devam ediyor. Kök nedenlerin bulunması noktasında müfettişlerimizin çalışmaları sürüyor. İhmal ve kusuru olan kim varsa adalet önünde hesap vereceğini belirtmek isterim" dedi.

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Bayraktar: Gözaltı sayısı artabilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise soruşturmada gözaltı sayısının artabileceğini söyledi ve ekledi:

"Şu anda 6’sı tutuklu 3’ü adli kontrol şartıyla serbest olmak kaydıylsa 9 kişi hakkında adli işlemler devam ediyor. Heyelan riski göz önünde bulundurularak çalışmalar devam ediyor. Aileleri sürekli bilgilendiriyoruz. Madeni bilen insanlar, ne tür zorluklarla birlikte olduğumuzu biliyorlar. Onlarla birlikte olacağımızı ifade ediyorum. İdari ve adli konudaki süreç devam ediyor. Buradaki sorumlu kişilere adli soruşturmalar yapılacaktır. Sayı artabilir."

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Yumaklı: Tehlike arz edecek durum yok

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı de olayın yaşandığı ilk andan itibaren Devlet Su İşleri yöneticileri ve mühendislerinin alanda bir acil eylem planı oluşturduğunu anlattı.

Yumaklı, setin önünde ve arkasında birikme ihtimali olan suları da atık havuzuna aktarmak üzere bir pompa sisteminin kurulduğunu söyledi:

"İkinci olarak bunun daha da önünde, gelecek yağışları da depolama amacıyla yaklaşık 30 metre yüksekliğinde adeta küçük bir baraj inşa edilecek. Bunun dışında da bu maden sahasının bir üst tarafında gelecek olan yağmur suyu gibi temiz suların alana girmemesi için bir baypas sistemi şu anda planlanıyor, arkadaşlar bununla ilgili çalışmalara başladılar. Gelen sular burada tutulup daha sonra da dışarıdan büyük borularla alana değmeyecek şekilde diğer tarafa yönlendirilecek. Şu an itibarıyla herhangi bir şekilde yüzey sularından normal baraja ya da herhangi bir yere akan bir su söz konusu değil. Herhangi tehlike de arz edecek bir durum yok."

(RT)