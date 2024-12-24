Bakanlar Balıkesir’de: Patlamanın yaşandığı fabrika en son Ağustos'ta denetlenmiş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Balıkesir’de patlamanın yaşandığı mühimmat fabrikasında gitti. Burada gazetecilere açıklama yaptı.

Bakanlar patlamanın nedenine ilişkin bir bilgi vermedi. Soruşturmanın sürdüğünü, bilirkişi heyetinin araştırma yaptığını aktardı.

Ali Yerlikaya, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu 12 olarak açıkladığı ölü sayısını 11 olarak düzeltti. “Patlamanın tesiriyle, vücut bütünlüğüyle ilgili gelinen nokta, arkadaşlarımız 12 olarak söylemek durumunda kaldılar” dedi. Yerlikaya şöyle konuştu:

"700 metrekarelik yerde saat 08.00'de mesai başlamış ve 08.27'de -henüz sebebini bilmiyoruz-, bir patlama meydana geldi. Biz de gezdik bu tesiste, patlamanın tesirinin çok güçlü olduğunu söyleyebilirim. Üretim bandında bulunan 11 kişi maalesef hayatlarını kaybettiler. Sekizi kadın, üçü erkek.

Önce 12 olarak açıklanan vefat sayısının şimdi 11 olduğunu sizlerle paylaşıyoruz. Takdir edersiniz ki patlamanın tesiriyle vücut bütünlüğüyle ilgili arkadaşlarımız, 12 olarak söylemek durumunda kaldılar.

Cenazeleri Bursa'ya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderdik. Az önce gem başsavcıyla hem de Adli Tıp Kurumu’yla görüştüm. Onların net olarak ifade ettiği, maalesef 11 vefat.

Yaralıların ikisi gözlemsel olarak hastanelerde ama beşi yatarak tedavi görüyor. Bu hastalarımızın hayati tehlikeleri yok. Durumları iyi.”

Yerlikaya ayrıca patlamanın sebebini araştırdıklarını söyledi. “Sabotaj ihtimali yok, böyle bir değerlendirme tespit edilmedi” diye konuştu. Yedi kişilik bir bilirkişi heyeti oluşturulduğunu, bir başsavcıvekilinin koordinesinde dört cumhuriyet savcısının soruşturmayı sürdürdüğünü anlattı.

“Bilirkişi heyeti tespitlerini ön rapor haline getirdikleri zaman Başsavcılığa arz edecekler. Başsavcılık, patlama sebebiyle bilirkişinin kendisine vermiş olduğu o ön rapordan sonra kamuoyuyla sebebin ne olduğunu öğreneceğiz" diye konuştu.

"Son denetimde bir sorun yoktu"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da fabrikada 615 işçinin vardiyalı olarak çalıştığı bilgisini verdi. Fabrikanın iş sağlığı ve güvenliği açısından sürekli ve periyodik olarak denetlendiğini söyledi.

En son denetimin Ağustos ayında yapıldığını belirtip bu denetimde herhangi bir sorunla karşılaşılmadığını ifade etti.

Balıkesir’de mühimmat fabrikasında patlama

(HA)