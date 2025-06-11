ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
Yayın Tarihi: 11 Haziran 2025 13:09
 ~ Son Güncelleme: 11 Haziran 2025 15:35
1 dk Okuma

Bakanı protesto edenler gözaltına alındı

Açıklamada, "Gözaltılarla susturulamayız. Suçluları yüzlerine söylemeye devam edeceğiz" denildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bakanı protesto edenler gözaltına alındı

İstanbul'da eski eşinin sokak ortasında öldürdüğü Bahar Aksu’nun davası öncesinde adliye önünde basın açıklaması yapan Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK) üyelerinden ikisi gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi olarak, İçişleri Bakanı’nı hedef alan dövizlerin "suç unsuru" taşıdığı belirtildi.

34 yaşındaki Bahar Aksu, geçtiğimiz aylarda Şişli’de Rüstem Elibol ve beraberindeki üç kişi tarafından kaçırılmak istenmiş, direnmesi üzerine tabancayla vurularak öldürülmüştü. Olayın ardından başlayan dava sürecinde ilk duruşma öncesi Kadın Dayanışma Komiteleri, İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde bir araya geldi.

Basın açıklamasında “Düzeniniz batsın, kadınlar yaşasın” yazılı pankart açılırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın geçmişte yaptığı açıklamalara tepki gösterildi. KDK üyeleri, “kadın cinayetlerinden yalnızca tetiği çekenler değil, önlem almayan devlet yetkilileri de sorumludur” ifadelerini kullandı.

Açıklama sırasında taşınan ve İçişleri Bakanı'nı doğrudan suçlayan dövizlerin savcılık talimatıyla "suç unsuru" sayılması üzerine polis müdahalesi gerçekleşti. Müdahale sırasında Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyesi iki KDK’lı gözaltına alındı.

“Arkadaşlarımızı serbest bırakın”

Gözaltıların ardından konuşan KDK sorumlusu Senem Doruk İnam, şöyle dedi:

“Bahar Aksu, koruma kararına rağmen sokak ortasında öldürüldü. Devletin görevi vatandaşını korumaktır ama İçişleri Bakanı, kadınları suçlayan açıklamalar yapıyor. Bugün burada kadınları öldürenler kadar onları korumayanları da teşhir etmek için toplandık. Gözaltılarla susturulamayız. Suçluları yüzlerine söylemeye devam edeceğiz.”

İnam, kadınların koruma kararlarına rağmen öldürülmesini “devletin sorumluluğu” olarak tanımlarken, arkadaşlarının derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Haber Yeri
İstanbul
Bahar Aksu kadın erkek şiddeti
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git