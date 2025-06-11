Bakanı protesto edenler gözaltına alındı

İstanbul'da eski eşinin sokak ortasında öldürdüğü Bahar Aksu’nun davası öncesinde adliye önünde basın açıklaması yapan Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK) üyelerinden ikisi gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi olarak, İçişleri Bakanı’nı hedef alan dövizlerin "suç unsuru" taşıdığı belirtildi.

34 yaşındaki Bahar Aksu, geçtiğimiz aylarda Şişli’de Rüstem Elibol ve beraberindeki üç kişi tarafından kaçırılmak istenmiş, direnmesi üzerine tabancayla vurularak öldürülmüştü. Olayın ardından başlayan dava sürecinde ilk duruşma öncesi Kadın Dayanışma Komiteleri, İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde bir araya geldi.

Basın açıklamasında “Düzeniniz batsın, kadınlar yaşasın” yazılı pankart açılırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın geçmişte yaptığı açıklamalara tepki gösterildi. KDK üyeleri, “kadın cinayetlerinden yalnızca tetiği çekenler değil, önlem almayan devlet yetkilileri de sorumludur” ifadelerini kullandı.

Açıklama sırasında taşınan ve İçişleri Bakanı'nı doğrudan suçlayan dövizlerin savcılık talimatıyla "suç unsuru" sayılması üzerine polis müdahalesi gerçekleşti. Müdahale sırasında Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyesi iki KDK’lı gözaltına alındı.

“Arkadaşlarımızı serbest bırakın”

Gözaltıların ardından konuşan KDK sorumlusu Senem Doruk İnam, şöyle dedi:

“Bahar Aksu, koruma kararına rağmen sokak ortasında öldürüldü. Devletin görevi vatandaşını korumaktır ama İçişleri Bakanı, kadınları suçlayan açıklamalar yapıyor. Bugün burada kadınları öldürenler kadar onları korumayanları da teşhir etmek için toplandık. Gözaltılarla susturulamayız. Suçluları yüzlerine söylemeye devam edeceğiz.”

İnam, kadınların koruma kararlarına rağmen öldürülmesini “devletin sorumluluğu” olarak tanımlarken, arkadaşlarının derhal serbest bırakılmasını talep etti.