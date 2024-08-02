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Yayın Tarihi: 2 Ağustos 2024 18:20
 ~ Son Güncelleme: 2 Ağustos 2024 18:45
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Bakandan Instagram açıklaması: Kanunlara uydukları an açılır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, erişim engeli getirilen Instagram hakkında "Kanuna uydukları anda Instagram açılır, kendilerini uyardık karşılık bulmadı" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bakandan Instagram açıklaması: Kanunlara uydukları an açılır
*Fotoğraf: AA/arşiv

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a getirilen erişim engeline ilişkin konuştu.

Alanya-Gazipaşa Yolu Gökçebelen Tünel Şantiyesi'nde incelemeler yapan Uraloğlu, ardından basın toplantısı düzenledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uraloğlu, Instagram'a getirilen erişim engeli ile ilgili soru üzerine, “Türkiye dışında olan ancak ülke içinde temsilcilikleri bulunan bazı sosyal medya platformları olduğunu, bunlardan uygulanmasını istedikleri belli kurallar, kanunlar, yönetmelikler ve mevzuatların olduğunu” söyledi.

Uraloğlu, zaman zaman yaptıkları uyarılara rağmen bunlara uyulmasında bazı problemler gördüklerini belirtti.

Instagram'a erişim engeli
Instagram'a erişim engeli
2 Ağustos 2024

"Hassasiyetlerimiz belli"

"En son katalog suçları kapsamında kendilerini uyardıklarını ancak gerekli karşılığı bulmadıkları için de bir erişim engeli getirdiklerini" ifade eden Uraloğlu şöyle dedi:

"Özellikle hem kanuni olarak koyduğumuz kurallar hem de bazı toplumsal hassasiyetlerimizi dikkate almadıkları takdirde biz de gerekli müdahaleleri yapmak zorunda kalıyoruz. Bu anlamdaki vatandaşımızın hissiyatını da doğru yönetmeye çalışıyoruz. Türkiye temsilcisi olan şu andaki ilgiliyle beraber arkadaşlarımız görüşme halinde. Hani net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli. Oradaki eksiklikler belli. O eksiklikleri giderdikleri an yani diyelim ki bir saat sonra biz o engeli kaldırmış olacağız. Ama hani burası bir bağımsız bir ülke. Kanunlar, kuralları olan bir ülke. Herkesin de bu kanunlara, bu kurallara biz uymasını istiyoruz net olarak."

(RT)

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