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HABER
Yayın Tarihi: 26 Mart 2024 11:44
 ~ Son Güncelleme: 26 Mart 2024 11:49
2 dk Okuma

Bakandan emekliye zam değil indirim vaadi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan seçim öncesi PTT AVM'de, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde, Türk Hava Yolları'nda, TCDD'de, GSM operatörlerinde, sinema ve tiyatrolarda, PTT Kargo'da emeklilere özel indirimler ve kampanyalar vadetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bakandan emekliye zam değil indirim vaadi
Fotoğraf: Günhan Özceylan / AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 31 Mart yerel seçimi öncesi AKP Kırşehir İl Başkanlığını ziyaret etti.

Işıkhan burada yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü belirtip yılsonu itibarıyla enflasyonun düşüşe geçeceğini iddia etti. Ardından da emeklilerin refahı en çok hak edenler arasında yer aldığını dile getirip zam yerine indirim vaadi verdi.

Sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi inşa ettiklerini söyleyen Işıkhan, Avrupa’da en düşük ikinci emekli maaşını verdikleri gerçeğine rağmen geçmişe tutundu:

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İlaç kuyruklarından maaş kuyruklarına, emeklilerimize zulüm olan her uygulamayı biz bitirdik. Seyyanen ve oransal artışlarla emekli aylıklarında reel olarak yüzde 87 ile 636 oranında artış sağladık. En son kıymetli emeklilerimize minnet ve saygımızı ifade etmek, emeklilerimizin gündemimizde olduğunu ve onların hayatlarını her yönden kolaylaştıracak adımları hayata geçirmeye devam edeceğimizi duyurmak adına Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2024 yılını emekliler yılı ilan ettik.

Emekliler yılı kapsamında, bankalarla yeni bir emekli aylığı promosyon ödemesi sürecini başlattık. Biliyorsunuz Sosyal Güvenlik Kurumumuz, bankalar aracılığıyla emekli maaşlarını ödemektedir. 2017'de emeklilerimize ilk kez banka promosyonu ödenmesini yine biz başlatmıştık.

SGK olarak, diğer bankalarla da kamu bankalarının miktarları asgari olacak şekilde promosyon ödemelerinde artış sağlanması yönündeki çalışmalarımızı yürütüyoruz. Banka protokolleri yürürlüğe girdikten sonra emeklilerimiz, bankalara başvurarak bu promosyon ödemelerinden faydalanabilecekler.

Emekliye zam yok

Işıkhan daha sonra “Emeklilerimizin yaşam kalitesini artıracak, fiziksel ve ruhsal sağlık, sosyal ve kültürel yönden zenginleştirecek birçok çalışmayı, emekliler yılı kapsamında hayata geçiriyoruz” dedi. Zam değil ama indirim sözü verdi:

“PTT AVM'de, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde, Türk Hava Yolları'nda, TCDD'de, GSM operatörlerinde, sinema ve tiyatrolarda, PTT Kargo'da emeklilere özel indirimler ve kampanyalar başlatacağız. Ayrıca Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinde ve giyim mağazalarında emeklilere özel indirimler sağlayacağız.

Belediyeler Birliği ile protokol yaparak emeklilerimizin kültür turlarıyla ücretsiz olarak Türkiye'yi şehir şehir dolaşmalarının temellerini atacağız. Bunun gibi emeklilerimize imtiyaz sağlayan birçok uygulamayı emekliler yılı kapsamında günbegün paylaşacağız.”

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(HA)

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/haber/erdogan-bankalarin-emeklilere-verdigi-promosyonu-mujdeledi-293305
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/haber/emekliler-dayanisma-sendikasi-emeklilerin-yaslilarin-sorunlari-gormezden-gelinmemeli-293361
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