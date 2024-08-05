Bakandan düşmeyen enflasyona yorum: Programımızın olumlu sonuçlarını alıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz verilerini değerlendirdiği açıklamasında, düşmeyen enflasyona karşılık “Programımızın olumlu sonuçlarını alıyoruz” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek yıllık enflasyonun düştüğünü belirtip aylık enflasyonun ‘geçici etkiler kaynaklı’ arttığını söyledi.

Yıllık enflasyonun Haziran’a göre 9,8 puan azalarak yüzde 61,8'e gerilediğinden bahseden Şimşek “Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek. Fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız” diye konuştu.

Aylık enflasyon Haziran’ın iki katı geldi: Yüzde 3,23

(HA)