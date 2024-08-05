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EKONOMİ
Yayın Tarihi: 5 Ağustos 2024 12:11
 ~ Son Güncelleme: 5 Ağustos 2024 12:18
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Bakandan düşmeyen enflasyona yorum: Programımızın olumlu sonuçlarını alıyoruz

"Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek"

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bakandan düşmeyen enflasyona yorum: Programımızın olumlu sonuçlarını alıyoruz
Fotoğraf: Fabio Teixeira / AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz verilerini değerlendirdiği açıklamasında, düşmeyen enflasyona karşılık “Programımızın olumlu sonuçlarını alıyoruz” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek yıllık enflasyonun düştüğünü belirtip aylık enflasyonun ‘geçici etkiler kaynaklı’ arttığını söyledi.

Yıllık enflasyonun Haziran’a göre 9,8 puan azalarak yüzde 61,8'e gerilediğinden bahseden Şimşek “Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek. Fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız” diye konuştu.

Aylık enflasyon Haziran’ın iki katı geldi: Yüzde 3,23
Aylık enflasyon Haziran’ın iki katı geldi: Yüzde 3,23
Bugün 11:16

(HA)

Mehmet Şimşek enflasyon
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Aylık enflasyon Haziran’ın iki katı geldi: Yüzde 3,23
Bugün 11:16
/haber/aylik-enflasyon-haziranin-iki-kati-geldi-yuzde-3-23-298220
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