Bakana göre gazetecilik yaptığı için gözaltına alınan kimse yok

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Halk TV’den Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek hakkında başlatılan soruşturma ve gazetecilerin gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

AKP’nin grup toplantısı öncesi gazetecilere konuşan Tunç “Türkiye’de gazetecilik faaliyeti nedeniyle tutuklu olan tek bir gazeteci yok. Bu bir dezenformasyon. Gazetecilik faaliyetiyle kimse tutuklanmaz. Gazetecilik faaliyetiyle kimse gözaltına alınmaz. Ülkemizde basın hürdür. Düşünce ve ifade hürriyeti alabildiğine geniştir. Ama gazeteciler de dokunulmaz değildir. Bir suç işlendiğinde savcılık devreye girer” dedi.

Tunç, bilirkişi S.B. ile yapılan telefon görüşmesinin kaydının izinsiz yayınlandığını söyledi. “Karşı tarafı görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suç olur” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bilirkişi hakkındaki söylediği sözlere ilişkin "Kabul edilemez" olarak değerlendiren Tunç, "Sürekli polemiklerden hoşlanan bir kişilik." dedi.

BİA Medya Gözlem Raporları Tunç'u yalanlıyor

bianet 2001’den bu yana düzenli olarak ifade özgürlüğü ihlalleri izleniyor ve raporlaştırılıyor. Üç aylık ve yıllık olarak yayınlanan raporları Erol Önderoğlu hazırlıyor. 2024’ü anlatan rapor ise 24 Ocak’ta yayımlandı.

2024’te haber verme hakkının çok çeşitli yollarla ihlal edildiğini gösteren rapora göre;

En az 10 gazeteci tutuklama yaşadı,

57 haberci ve YouTuber gazeteci, kimi polis şiddeti altında ve çoğu kez adli kontrollü (yurtdışı yasağı, imza zorunluluğu veya ev hapsi) salıvermeyle sonuçlanacak şekilde gözaltına alındı,

36 gazeteci “kamu görevlisine hakaret”, “Cumhurbaşkanı’na hakaret”, “terörle mücadele eden görevliyi hedef göstermek”, “örgüt propagandası” ve “örgüt üyeliği” gibi suçlamalardan mahkûm edildi. Verilen cezaların toplamı 97 yıl 9 ay 2 gün hapis ve 67 bin 40 TL de adli para cezası,

En az 25 gazeteci ve beş yayın kuruluşu saldırıya uğradı,

çoğu MHP ve bağlı siyasi gruplardan kaynaklanan 82 medya temsilcisinin yargının hareketsiz kaldığı bir ortamda tehdit edildi,

3 bin 136 haber ve gazetecilik içeriğine erişim engeli getirildi,

Üç yayın yasağı uygulandı,

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), toplamda 72 milyon 145 bin 860 TL para cezası, iki yayın durdurma ve beş program durdurma cezası verdi.

BİA MEDYA GÖZLEM RAPORU 2024 2024’te iktidar gazeteciye kan kusturdu

2024, Türkiye'deki gazeteciler için nasıl geçti?

(HA)