Bakan Yusuf Tekin, MESEM’lerdeki ölümlerden bihaber

CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, 28 Haziran’da Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) aracılığıyla çalıştırılan öğrencilere ve gerçekleşen iş kazalarına ilişkin bir önerge verdi. Muhatabı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’di.

Öğrencilerin ‘eğitim gördükleri’ işyerlerinde, işçi sağlığı ve iş güvenliği yok sayılarak çalıştırıldığı iddialarının ağırlık kazandığını söylüyordu. Haberlere yansıyan yaralanmalar ve ölümlerin de iddiaları doğrular nitelikte olduğundan bahsediyordu.

Bakanlığın yaralanma ve can kayıplarına ilişkin bilgi vermemesi eleştiren Ersever, Bakan Tekin’den MESEM’lerde hayatını kaybeden öğrencilere ilişkin istatistikleri istedi.

Bakana göre ölüm yok

Tekin, Ersever’in soru önergesine 20 Ağustos’ta cevap verdi. Ersever’in MESEM kapsamındaki işyerlerinde yaşanan iş kazası, illere göre öğrenci dağılımı ve engellilik durumu haricindeki tüm sorularına yanıt verdi.

Bakanın cevabında MESEM’lere

2018’de 114 bin 493,

2019’da 119 bin 621,

2020’de 143 bin 237,

2021’de 159 bin 527,

2022’de 777 bin 204 (ustalık telafi programı öğrencileri dahil),

2023’te 1.325.611 (ustalık telafi programı öğrencileri dahil),

2024’te 379 bin 456,

öğrencinin kaydının yapıldığından bahsediyordu.

Ancak cevapta bir detay vardı. Bakan 2023-2024 eğitim öğretim yılında MESEM’lerde sadece 11 iş kazası yaşandığını söyleyip 11 öğrencinin de yaralandığından bahsediyordu. Bakana göre 2023-2024 eğitim öğretim yılında ölümlü vaka yoktu:

“Mesleki eğitim merkezlerinde 2023’te iki iş kazası meydana gelmiş ve iki öğrenci yaralanmış; 2024’te ise dokuz iş kazası meydana gelmiş ve dokuz öğrenci yaralanmış; uzuv kaybıyla veya hayat kaybıyla sonuçlanan bir kaza meydana gelmemiştir.”

Bakan yalan mı söylüyor?

Ancak bianet’in yaptığı haberler ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG Meclisi) verileri Bakan Tekin’i yalanlar durumda.

İSİG Meclisi’ne göre 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde MESEM kapsamında çalıştırılırken ölen çocuk sayısı 9. bianet’te 7’sinin haberine ulaşmak mümkün. Aralık 2016’de Resmi Gazete’de yayımlanan kararla kurulan MESEM’lerde bugüne kadar kaç çocuğun öldüğü ise bilinmiyor.

2023-2024 eğitim-öğretim yılında iş cinayetlerinde hayatını kaybeden çocuklar şöyle:

Zekai Dikici (Eylül 2023)

16 yaşındaydı.

Manisa Alaşehir’de Sümer Oral Mesleki Eğitim Merkezi’nde Elektrik Tesisat Bölümü 11. sınıf öğrencisiydi.

Akşam saat 19.00 civarı bir inşaatta elektrik tesisatı döşeme işi yaparken 5.kattan düşerek hayatını kaybetti.

Çocuk işçi çalıştığı inşaattan düşerek hayatını kaybetti

Ulaş Dumlu (Aralık 2023)

17 yaşındaydı. Konya’da ERMES Bilim Teknik Koleji Elektrik Bölümü 12. sınıf öğrencisiydi.

Ereğli'de stajyer yaptığı elektrik firması ile gittiği Bahri Dağdaş Şeker Fabrikası'nda arıza gidermek için çıktığı elektrik direğinden arıtma havuzuna düşerek hayatını kaybetti.

Liseliler Milli Eğitim önünde: Arkadaşlarımız iş cinayetlerinde ölüyor

Ömer Çakar (Aralık 2023)

17 yaşındaydı.

Diyarbakır Kayapınar’da Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisiydi.

MESEM kapsamında çalıştırıldığı işyeri, klima tesisatı döşemek için Oto Galericiler Sitesi’ndeki bir dükkana götürdü. İkinci katta yer alan çatıdan zemine düştü. Hastaneye kaldırıldı. 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Klima tesisatı yapan stajyer öğrenci çatıdan düşerek öldü

Erol Can Yavuz (Ocak 2024)

15 yaşındaydı.

Kütahya Mesleki Eğitim Merkezi İç Mekan Mobilya Teknolojisi Dalı 9. sınıf öğrencisiydi

Kütahya Yeni Sanayi Sitesi'nde staj yaptığı mobilya atölyesinde üzerine sunta blokların devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

MESEM öğrencisi Erol Can Yavuz, staj gördüğü atölyede hayatını kaybetti

Arda Tonbul (Ocak 2024)

14 yaşında, Özkanlar Metal Demir Çelik Endüstrisi AŞ iİşçisi.

İstanbul Büyükçekmece'de staj gördüğü işyerinde kafası sac büküm makinesine sıkıştı. 16 dakika sonra kurtarılabildi. Ağır yaralı kaldırıldığı hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti.

Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi çocuk, staj yaptığı fabrikada öldü

Murat Can Eryılmaz (Şubat 2024)

17 yaşındaydı.

12 sınıfta MESEM kapsamında çalıştırılan çocuklardan biriydi.

Kilis’te çalıştığı inşaatın 8. katından düşerek ağır yaralandı. 72 gün süren yaşam mücadelesini olay sonrası götürüldüğü Malatya Turgut Özal Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kaybetti.

İŞ CİNAYETİ MESEM kapsamında çalıştırılan çocuk Murat Can Eryılmaz öldü

Alperen Enes Ural (Mayıs 2024)

17 yaşındaydı.

Manisa Soma’da MESEM kapsamında çalıştığı işyerinin götürdüğü evde doğalgaz borusu döşerken balkonun korkuluğunun kırılması sonucu yere düştü. Akhisar Devlet Hastanesi’nde kaldırıldı. Ancak 5 gün verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

MESEM’de yine çocuk işçi ölümü

Alperen Kocayavuz (Temmuz 2024)

15 yaşındaydı.

Ankara’da Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenciydi.

MESEM kapsamında çalıştığı inşaatta asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Eren Dağ (Temmuz 2024)

16 yaşındaydı.

Konya Karapınar'da, MESEM kapsamında çalıştığı sondaj firmasıyla Akören mevkiinde bir tarlada kuyu açmak için sondaj çalışması yapmaya gitti. Burada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

(HA)