Bakan Yumaklı, nadir görülen Anadolu leoparının görüntülerini paylaştı

Anadolu leoparı, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce doğaya yerleştirilen fotokapanlarla bir kez daha görüntülendi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, leoparın videosunu dün (13 Kasım) sosyal medya hesabından paylaşarak şöyle dedi:
“Tüm ihtişamıyla, bugüne kadar kaydedilen en net görüntülerinden biriyle… Ormanlarımızın gizli kahramanı Anadolu Parsı. Tüm imkanlarımızla bu kıymetli hazinemizi korumaya devam edeceğiz.”
🐅 Tüm ihtişamıyla…— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) November 13, 2024
📸Bugüne kadar kaydedilen en net görüntülerinden biriyle…
🐾 Ormanlarımızın gizli kahramanı ANADOLU PARSI…
Tüm imkanlarımızla bu kıymetli hazinemizi korumaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/Tw1PrRwmEu
Anadolu leoparı hakkında
Leopar, 36 kedi türü içinde, en geniş yayılışa ve besin yelpazesine sahip olmasına rağmen, dünya genelinde Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) Kırmızı Listesi'nde nesli tehlike altındaki türler arasında bulunuyor.
Türkiye'de, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 1974'te öldürülen Anadolu leoparının bu türe ait son üye olduğu ve Türkiye'de neslinin tükendiği düşünülüyordu. DKMP Genel Müdürlüğünün arazi çalışmaları sırasında rastlanan iz ve işaretler üzerine, bunun aksi yönünde bulgulara ulaşılması ile arama çalışmaları başlatılmıştı.
Bölgede başlatılan çalışmalar sonucu ilk olarak 25 Ağustos 2019'da erkek bir leopara ait fotoğraflar fotokapana yansıdı. Bunun üzerine sistematik veri toplama çalışmaları başlatıldı. Farklı bir bölgede bir erkek leopara daha rastlandı.
DKMP Genel Müdürlüğü'ne gelen ihbarların da değerlendirilmesiyle en az dört farklı alanda leoparlar olduğu belirlendi.
Bunun üzerine Anadolu leoparının kapsamlı bir araştırmayla mevcut ve potansiyel yaşam alanlarının acilen belirlenmesi amacıyla Leopar Araştırma Birimi kuruldu. Leopar Eylem Planı oluşturulması için de çalışma başlatıldı.
İzleme önerisi
2019 yılında Hollanda'da düzenlenen IDFA'da En İyi Belgesel Ödülü'nü alan "Sıddık ve Leopar", Kürt coğrafyasında yıllardır görülmeyen Pers leoparının izlerini takip eden Sıddık'ın hikâyesini anlatıyor.
Belgeselde Sıddık aracılığıyla bir metafor olarak kullanılan leopar, Kürtlerin dört parçada da yaşama dair umutlarını ve barış özlemlerini dile getiren bir araca dönüşüyor:
"Ortadoğu'da sürekli insanlar ölürken, hayvanların yaşamasının ne önemi var diyenleriniz olacaktır mutlaka. Ama bu leopar, bizim için barış umudu demek." (TY)