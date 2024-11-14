Bakan Yumaklı, nadir görülen Anadolu leoparının görüntülerini paylaştı

Anadolu leoparı, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce doğaya yerleştirilen fotokapanlarla bir kez daha görüntülendi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, leoparın videosunu dün (13 Kasım) sosyal medya hesabından paylaşarak şöyle dedi:

“Tüm ihtişamıyla, bugüne kadar kaydedilen en net görüntülerinden biriyle… Ormanlarımızın gizli kahramanı Anadolu Parsı. Tüm imkanlarımızla bu kıymetli hazinemizi korumaya devam edeceğiz.”

🐅 Tüm ihtişamıyla…



📸Bugüne kadar kaydedilen en net görüntülerinden biriyle…



🐾 Ormanlarımızın gizli kahramanı ANADOLU PARSI…



Tüm imkanlarımızla bu kıymetli hazinemizi korumaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/Tw1PrRwmEu — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) November 13, 2024

Anadolu leoparı hakkında

Leopar, 36 kedi türü içinde, en geniş yayılışa ve besin yelpazesine sahip olmasına rağmen, dünya genelinde Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) Kırmızı Listesi'nde nesli tehlike altındaki türler arasında bulunuyor.

Türkiye'de, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 1974'te öldürülen Anadolu leoparının bu türe ait son üye olduğu ve Türkiye'de neslinin tükendiği düşünülüyordu. DKMP Genel Müdürlüğünün arazi çalışmaları sırasında rastlanan iz ve işaretler üzerine, bunun aksi yönünde bulgulara ulaşılması ile arama çalışmaları başlatılmıştı.

Bölgede başlatılan çalışmalar sonucu ilk olarak 25 Ağustos 2019'da erkek bir leopara ait fotoğraflar fotokapana yansıdı. Bunun üzerine sistematik veri toplama çalışmaları başlatıldı. Farklı bir bölgede bir erkek leopara daha rastlandı.

DKMP Genel Müdürlüğü'ne gelen ihbarların da değerlendirilmesiyle en az dört farklı alanda leoparlar olduğu belirlendi.

Bunun üzerine Anadolu leoparının kapsamlı bir araştırmayla mevcut ve potansiyel yaşam alanlarının acilen belirlenmesi amacıyla Leopar Araştırma Birimi kuruldu. Leopar Eylem Planı oluşturulması için de çalışma başlatıldı.