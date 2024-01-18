Bakan Yumaklı: Leopar sazanının sularımızda tespit edilmesi memnuniyet verici

Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınan ve neslinin tükendiğine inanılan, SHOAL adlı Doğa Koruma Örgütünce dünyanın en çok aranan 10 balık türü arasında yer alan leopar sazanı 12 Ocak’ta Dicle Nehri’nde tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, X sosyal medya platformundan, nesli tükenme tehlikesi altında olan balık türlerine dair bugün bir paylaşımda bulundu.

Kırmızı listede yer alan leopar sazanının Türkiye sularında tespit edildiğini bildiren Yumaklı, IUCN tarafından duyurulan kırmızı listede, nesli tükenme tehlikesi altında olan 300 balık bulunduğunu aktardı.

"Yol gösterici"

Yumaklı, listede bulunan balıklardan 10'unun Kayıp Balık Projesi kapsamında listelenip arandığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Dünyada en çok aranan bu 10 balıktan Batman çöpçü balığı ile leopar sazanı ise Türkiye sularında yaşıyor. İki yıl önce Siirt'te Botan Çayı'nda rastlanan Batman çöpçü balığının ardından leopar sazanı da (Luciobarbus subquincunciatus) Dicle Nehri'nde görüldü. En son 2012 yılında Siirt'te rastlanan leopar sazanının yıllar sonra tekrar sularımızda tespit edilmesi, ülkemiz biyoçeşitliliğinin korunması ve geliştirilmesi adına memnuniyet vericidir.

"Yöre halkı tarafından 'Komando balığı' olarak bilinen, yüzgeçlerinin, başının ve vücudunun tamamında büyük yuvarlak benekleri bulunan türe Dicle Nehri'nde rastlanması, balığın yaşadığı alan, biyoçeşitliliği, türün morfolojik özellikleri ve üreme davranışları açısından bizlere ve bilim insanlarına yol gösterici olacaktır." (TY)