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Yayın Tarihi: 14 Kasım 2023 16:19
 ~ Son Güncelleme: 14 Kasım 2023 16:21
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Bakan Yerlikaya’dan “organize suç” açıklaması

İçişleri Bakanı Yerlikaya, “Sarallar” grubu olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 24 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/14/bakan-yerlikayadan-organize-suc-aciklamasi.jpg
Fotoğraf: AA arşiv

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, organize suça yönelik operasyonla ilgili bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya, İstanbul Büyükçekmece Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığının koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, “elebaşılığını Özgür Saral'ın yaptığı ‘Sarallar’ grubu olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı Kafes Operasyonu düzenlendiğini” belirtti.

Silahla tehdit ve yağma iddiası

Suç örgütünün, İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki sitelerde, ev sahibi ve kiracıları silahla tehdit ederek yağmaladıklarının belirlendiğini ifade eden Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

“Suç örgütünün, kendilerinden şikayetçi olan site sakinleri ve özel güvenlik görevlilerini şikayetlerinden vazgeçirmek için darp ettikleri, yabancı uyruklu şahsılara yönelik yağma eylemi gerçekleştirdikleri, sitelerdeki mülk sahiplerinin rızası ve bilgisi dışında sahte evrak düzenleyerek daireleri başka şahıslara kiraladıkları, site içerisinde evden hırsızlık suçunu işledikleri, eğlence mekanlarına silahlı saldırı düzenleyerek kasten öldürmeye teşebbüs ettikleri ve genel güvenliği kasten tehlikeye soktukları, site sakinlerini tehdit ederek fuhuş faaliyetleri yürüttükleri, Sarıyer ve Beyoğlu'nda silahla yaralamaya teşebbüs suçlarını işledikleri tespit edildi.”

Bakan Ali Yerlikaya, “suç işlemek amacıyla örgüt kurup, İstanbul genelinde korkutma, baskı ve şiddet eylemlerine karışan 24 şüphelinin gözaltına alındığını” açıkladı.

(AS)

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