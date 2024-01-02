Bakan Yerlikaya: Vurulan şüpheli psikolojik tedavi görüyordu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bakanlıklar'daki Vekaletler Caddesi'nde “devriye görevi yapan polise yönelik şüpheli hareketlerde bulunan bir kişinin yaralı olarak yakalandığını” açıkladı.

Dün akşam saat 23.30'da meydana gelen olayda vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: “Vekaletler Caddesi'nde devriye görevi yapan polisimizin üzerine doğru şüpheli hareketlerde bulunup koşarak gelen, sırt çantalı 29 yaşındaki Y.E.Ş. adlı şahıs, dur ihtarına uymamış, emniyet güçlerimizce yaralı olarak yakalanmıştır. Şahıs hastaneye kaldırılmıştır. Yapılan incelemede şahsın 11 Aralık 2023 tarihinde ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulduğu ve psikolojik tedavi gördüğü tespit edilmiştir.”

1 Ekim 2023'te TBMM'nin yeni yasama yılı için açılışına saatler kala, İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde bombalı saldırı düzenlenmişti. İki saldırgandan birinin üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiği saldırıda diğeri güvenlik güçlerince vurularak öldürüldü. Halk Savunma Merkezi'nin üstlendiği saldırıda 2 polis yaralanmıştı.

(AS)