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Yayın Tarihi: 8 Kasım 2023 12:06
 ~ Son Güncelleme: 8 Kasım 2023 12:07
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Bakan Yerlikaya: Organize suç operasyonlarında 1800 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 1 Ocak-1 Kasım arasında düzenlenen 370 operasyonda 1 uluslararası, 13 ulusal, 33 bölgesel, 253 yerel organize suç örgütünün çökertildiğini, 1800 kişinin tutuklandığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/08/bakan-yerlikaya-organize-suc-operasyonlarinda-1800-kisi-tutuklandi.jpg

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmeleri öncesinde konuştu.

6 Şubat’taki Maraş merkezli depremlerle ilgili, “645 bin kurulu çadırda 2,5 milyon depremzedemiz kaldı. 20 Eylül itibarıyla çadırda kalan vatandaşımız bulunmuyor. Deprem bölgesinde acil yıkılacak ve yıkık 60 bin 421 bina enkazının tamamı 68 günde kaldırıldı. 200 bin 250 ağır hasarlı binanın yüzde 65’i yıkılıp enkazı kaldırıldı” açıklamasını yaptı.

Yerlikaya, 1 Ocak-1 Kasım arasında düzenlenen 370 operasyonda 1 uluslararası, 13 ulusal, 33 bölgesel, 253 yerel organize suç örgütünün çökertildiğini, 1800 kişinin tutuklandığını açıkladı.

AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Komisyonda, İçişleri Bakanlığının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları görüşülecek. (AS)

organize suç
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