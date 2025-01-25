Bakan Yerlikaya: Kontrollü enkaz kaldırma noktasına geçiyoruz

Konya'da çöken 4 katlı apartmanın enkazından 3 kişinin sağ çıkarılırken 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Biz şu andan itibaren arama kurtarmayı bırakıyoruz. Yeni bir aşamaya, yani kontrollü enkaz kaldırma noktasına geçiyoruz” dedi.

AA’nın haberine göre Yerlikaya, olay yerinde yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde Merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Caddesi'ndeki Taşoluk Apartmanı'nın çöktüğünü anımsattı.

Konya'da 4 katlı bina çöktü

Çalışmalar sonucu bu mekanda yaşayan 79 kişinin belirlendiğini, her birinin tek tek arandığını belirten Yerlikaya, iki kişinin çökme anında binadan çıktığının, 5'inin de enkaz altında olduğunun anlaşıldığını ve dışarıda olanların da 3'er kez telefonla görüşülerek teyit edildiğini aktardı.

Enkaz altında beş kişinin olduğunun netleştirilmesiyle arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Arama kurtarma tekniklerinin usulüne göre buraya odaklanıldı. Sismik radar, arama kurtarma köpekleri ve elimizdeki gelişmiş teknolojiden istifade ederek arkadaşlarımız 5 saat içinde peş peşe burada yaşayan 2 kardeşimizi çıkardı. Akabinde üçüncü arkadaşımız onu da sağ olarak çıkardılar. Az önce de hastanedeydik, tıp fakültemizde ziyaretine gittik. Başhekimimiz tarafından verilen bilgi üçünün de iyi olduğu yönünde. Müşahede altında tutuluyor. Maalesef geriye kalan 2 karı koca olduğunu öğrendiğimiz ailenin cansız bedenlerine de peş peşe ulaşıldı. Allah'tan rahmet diliyoruz. Sizlerin duası, arkadaşlarımızın, bizlerin gayretiyle o 3 kardeşimizi sağ çıkardığımız gibi, onları da sağ çıkarmak isterdik. Genç bir evli çiftti. Üzüntümüz büyük, Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Yakınlarına da başsağlığı diliyoruz."

"Kontrollü enkaz kaldırma noktasına geçiyoruz"

Arama kurtarma çalışmalarına son verdiklerini söyleyen Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Başlangıçtan itibaren yapmış olduğumuz tüm çalışmaların sonucunda 5 olduğunu değerlendirdiğimiz yaşayan, içeride, kalan enkaz altında kalanın dışında bir ihbar var mı diye arkadaşlarımız son kez sorguladı. Yok. Dolayısıyla biz şu andan itibaren arama kurtarmayı bırakıyoruz. Yeni bir aşamaya yani kontrollü enkaz kaldırma noktasına geçiyoruz. Kontrollü şekilde buradan enkazı kaldıracağız ve bu çalışmalarımızı bitireceğiz."

4 kişi gözaltında

Adalet Bakanlığının 4 kişinin gözaltına alındığı açıklamasını hatırlatan Yerlikaya, "Taşoluk Apartmanı'nın altındaki dükkan sahiplerinden ikisi ve mal sahiplerinden yani mülk sahiplerinin ikisi olmak üzere dört gözaltı olduğu ifade edilmişti. Hemen yanındaki iki binayla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da onlarla ilgili buradaki il müdürlüğümüz de onların deprem etüt analizi yani dayanıklılık ile ilgili bir risk var mı yok mu onu da çalışıyorlar. O da bittiği zaman valimiz tarafından deklare edilecek" dedi.

(AD)