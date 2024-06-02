Bakan Yerlikaya: ‘Kentsel dönüşüm’ diyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Küçükçekmece'de çöken bina nedeniyle Ankara Kızılcahamam’daki AKP 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı'ndan ayrılarak İstanbul'a geldi.

Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokak’ın kesişim noktasında bulunan bina enkazında incelemelerde bulunan Yerlikaya, ardından kameraların karşısına geçti.

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Başta AFAD olmak üzere arama-kurtarma ekiplerinin çok kısa süre içerisinde olay yerine geldiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

“9 insan kurtarıldı. Biri Türkmenistan uyruklu bir kardeşimiz vefat etti. İçeride çıkarılan yedi yabancı uyruklu var. Bunlardan biri İran, 6’sı Türkmenistan uyruklu. Göç İdaresi Başkanlığımız bunların kimlikleri üzerinden araştırmasını yaptı. Tamamı ikamet izni olan yabancılar. Bizim iki vatandaşımız var. Birisi hiç hastanede tedavi olmadı, diğeri tedavi sürecinde. Tedavi süreci devam eden altı yabancı uyruklu misafirlerden ikisi, anneyle altı aylık bebeğinin durumu diğerlerine nispeten daha kritik görünüyor.”

“Mülkiye başmüfettişi görevlendirdik”

Adalet Bakanlığı’nın üç savcı görevlendirdiğini ve savcıların adli araştırmalarına başladıklarını hatırlatan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı olarak mülkiye başmüfettişi görevlendirdiklerini belirtti, İdari olarak bir kusur, bir kabahat ne varsa tabloyu olduğunu ortaya çıkarıp hem sizlerle hem de adli sürece destek olması açısından tevdi edeceğiz” dedi.

“Tedbir almak istiyoruz”

Bakan Yerlikaya, İstanbullulara seslenerek “Kentsel dönüşüm diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, destekleriyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın açıklamış olduğu ‘Yarısı Bizden’ kampanyasını artık duymayan İstanbullu kalmadı” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz, depremlere karşı direnci olmayan, işte az önce gezdiğimiz enkazdaki gibi bir tablo görmek istemiyoruz. Tedbir almak istiyoruz. Birlikte yapmak istiyoruz bunu. El birliğiyle yapmak istiyoruz. Devlet-millet el ele yapmak istiyoruz. 6 Şubat’ta canımızın yandığı gibi bir daha canımız yansın istemiyoruz.”

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(VC)