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Yayın Tarihi: 7 Nisan 2024 13:21
 ~ Son Güncelleme: 7 Nisan 2024 13:21
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Bakan Yerlikaya, bayram için yola çıkacakları uyardı

İçişleri Bakanlığı, bayram tatilinin ilk gününde trafik kazalarında dokuz kişinin hayatını kaybettiğini, 1047 kişinin yaralandığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bakan Yerlikaya, bayram için yola çıkacakları uyardı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dokuz günlük bayram tatili için yolculukların başladığını, emniyet ile jandarma trafik ekiplerinin gerekli önlemleri aldığını duyurdu.

Yerlikaya’nın, yurttaşları emniyet kemeri takmaları konusunda uyardığı bir videoya da yer verdiği paylaşımındaki açıklaması şöyle:

"Bayram tatilinin birinci günü 6 Nisan Cumartesi tarihinde 24 saatlik sürede, 651 trafik kazası meydana geldi. 411 bin 588 araç denetlendi, 19 bin 654 araca hız ve radar işlemi, 37 bin 130 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk günü trafik kazalarında maalesef 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1047 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

"Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkarmayalım, hayatla yarışılmaz." (TY)

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