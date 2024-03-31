Bakan Yerlikaya: 51 IŞİD şüphelisi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik 4 gündür gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-18" operasyonlarında 51 şüpheli yakalandığını söyledi.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince; Adana, Afyon, Amasya, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Antep, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Konya, Kilis, Muğla, Osmaniye, Samsun, Urfa, Trabzon, Uşak ve Yalova’da operasyonlar düzenlendiğini açıkladı.

(EMK)