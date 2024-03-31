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Yayın Tarihi: 31 Mart 2024 10:19
 ~ Son Güncelleme: 31 Mart 2024 10:21
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Bakan Yerlikaya: 51 IŞİD şüphelisi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya iki gündür devam eden operasyonlarda 51 IŞİD şüphelisinin yakalandığını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bakan Yerlikaya: 51 IŞİD şüphelisi yakalandı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik 4 gündür gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-18" operasyonlarında 51 şüpheli yakalandığını söyledi. 

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince; Adana, Afyon, Amasya, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Antep, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Konya, Kilis, Muğla, Osmaniye, Samsun, Urfa, Trabzon, Uşak ve Yalova’da operasyonlar düzenlendiğini açıkladı.

(EMK)

IŞİD IŞİD ile mücadele Ali Yerlikaya
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