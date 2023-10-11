Bakan Yardımcısı “uyuşturucu” haberlerini eleştirdi

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD), Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde, “Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü Paneli” düzenledi.

Gazeteci ve akademisyenlerin panelist olarak yer aldığı etkinlikte İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş da konuştu.

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8 yılda 190 binin üzerine tutuklama

Bakanlığın, 2015'ten itibaren yürüttüğü uyuşturucuyla mücadele kapsamında 190 binin üzerinde şüphelinin tutuklandığının bilgisini veren Aktaş, toplumun her kesimini mücadeleye ortak etmek için önleme ve bilgilendirme faaliyetlerini de sürdürdüklerini ifade etti.

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Uyuşturucu şüphelilerine anket

Uyuşturucu suçlarının arkasında yatan nedenleri belirlemek amacıyla gözaltına alınan şüphelilere yönelik anketler düzenlediklerini dile getiren Aktaş, “Yaptığımız anket sonuçlarına göre uyuşturucu öncesi tütün kullanım oranı yüzde 81, alkol kullanım oranı yüzde 36 olarak karşımıza çıkmaktadır. Görülüyor ki, alkol ve sigara uyuşturucu bağımlılığına giden yolda maalesef ilk basamak. Bu amaçla uyuşturucuyla mücadele ederken alkol ve sigarayla mücadeleye de aynı kararlılıkla devam ediyoruz” dedi.

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Dijital platformlardaki dizi ve filmler

Aktaş, uyuşturucu haberlerine de değindi:

“Uyuşturucu haberlerini bağlamının ötesinde abartılı hale getirip sunmak toplumsal algıyı maalesef olumsuz etkiliyor. Toplumda ahlaki panik oluşturacak şekilde sunulan haberler faydadan daha çok zarar veriyor. Çok küçük yaştan uyuşturucu kullanan birinin haberi yapılırken, 'Uyuşturucu kullanımı 6 yaşına kadar indi' demek, genele yaygınlaştırmak hatasına düşmektir. Ve buna benzer birçok örneği rahatlıkla verebiliriz.

Dijital platformlardaki dizi ve filmlerde uyuşturucu temalı içerik ve görüntülerin de arttığı maalesef görülüyor. Bu dizi ve filmleri izleyen çocuklarımızın ve gençlerimizin nasıl etkileneceği üzerinde bir kez daha durmamız gerekiyor.”

TIKLAYIN - Mahpusların üçte biri uyuşturucu suçlarından cezaevinde

İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre uyuşturucu suçlarından tutuklu veya hükümlü olanların sayısı son 7 yılda 36 binden 128 bine yükseldi. Adalet Bakanlığı verilerine göre toplam mahpus sayısı 341 bin 497. Yani, mahpusların yaklaşık üçte biri, uyuşturucu suçlarından cezaevinde.

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(AS)