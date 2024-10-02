ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 2 Ekim 2024 12:13
 ~ Son Güncelleme: 2 Ekim 2024 13:18
2 dk Okuma

Bakan yardımcılığından başsavcılığa: Akın Gürlek, Şaban Yılmaz'ın yerine atandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz'ı Yargıtay üyeliğine atadı. Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek de HSK Kararnamesiyle Yılmaz'ın yerine getirildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bakan yardımcılığından başsavcılığa: Akın Gürlek, Şaban Yılmaz'ın yerine atandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) bugün Yargıtay’da son dönemde emekliliğe ayrılan hakimlerin yerine 8 yeni üye seçmek için toplandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcası Şaban Yılmaz, İzmir Karşıyaka Başsavcısı Ali Rıza San, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Daire Başkanı Osman Kiper, İstanbul BAM Üyesi Murat Boylu, İzmit Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Murat Çağlak, HSK Genel Sekreter Yardımcısı Murat Pala ve İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cengiz Doğan, Yargıtay'ın yeni üyeleri oldu.

HSK, boş bulunan 3 Danıştay üyeliği için de seçim yaptı. Buna göre İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Cüneyt Yılmaz, Danıştay Genel Sekreter Yardımcısı Burakhan Melikoğlu ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi Başkanı Cengiz Aydemir Danıştay'a seçildi.

HSK, Yargıtay ve Danıştay üyelikleri için yaptığı seçim sonrası boş kalan il ve ilçe başsavcılıkları ile başkanlıklara yeni atamalar yaptı.

Kararnameyle Yargıtay üyeliğine seçilen Şaban Yılmaz'ın yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, Ferhat Kapıcı'nın yerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına Semih Akgün, Ali Rıza San'ın yerine Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığına Halil Sezgin, Murat Boylu'nun yerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığına Hazar Turan Alim getirildi.

Kararnameyle Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına; Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Üzeyir Karakülah ise Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

Ayrıca Danıştay üyeliğine seçilen Ahmet Cüneyt Yılmaz'ın yerine İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına Recep Yılmaz Korkmaz getirildi.

Şaban Yılmaz: Bakan yardımcılından Yargıtay üyeliğine

Şaban Yılmaz: 1970'de Rize'de doğdu. 1993'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Cumhuriyet Savcısı ve Cumhuriyet Başsavcısı olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yaptı. Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Temmuz 2019'da Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı. Daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

Akın Gürlek siyasi kararlarıyla tanınıyor

Hâkim olarak çeşitli mahkemelerde görev yapan Gürlek son olarak İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini yürütürken Haziran 2022’de Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı. Daha önce de İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeydi.

Enis Berberoğlu hakkındaki Anaysa Mahkemesi kararına uymayan, Sözcü yazarlarına, gazetecilere, Canan Kaftancıoğlu’na, Şebnem Korur Fincancı’ya, Selahattin Demirtaş’a verdiği hapis cezaları ile tanınıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Akın Gürlek’in “Seyyar giyotindir, adaletin katilidir” demişti. Kemal Kılıçdaroğlu da Gürlek'i "Yeni Zekeriya Öz" olarak nitelendirmişti.

Erdoğan, tartışmalı davaların hakimi Akın Gürlek’i Adalet Bakan Yardımcılığına atadı
Erdoğan, tartışmalı davaların hakimi Akın Gürlek’i Adalet Bakan Yardımcılığına atadı
2 Haziran 2022

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
akın gürlek
ilgili haberler
Özgür Özel: Akın Gürlek adaletin katilidir
7 Mayıs 2024
/haber/ozgur-ozel-akin-gurlek-adaletin-katilidir-295063
Akın Gürlek’i hedef gösterdiği iddiasıyla yargılanan Ayça Söylemez beraat etti
19 Mart 2024
/haber/akin-gurleki-hedef-gosterdigi-iddiasiyla-yargilanan-ayca-soylemez-beraat-etti-293214
Akın Gürlek haberine 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek'ten hapis cezası
18 Ocak 2024
/haber/akin-gurlek-haberine-terorle-mucadelede-gorev-almis-kisileri-hedef-gostermek-ten-hapis-cezasi-290747
Gazeteci Ayça Söylemez, Akın Gürlek’in şikayetiyle hakim karşısına çıktı
22 Kasım 2023
/haber/gazeteci-ayca-soylemez-akin-gurlekin-sikayetiyle-hakim-karsisina-cikti-288280
Akın Gürlek’e yeni atama
29 Ağustos 2023
/haber/akin-gurlek-e-yeni-atama-283310
Akın Gürlek şikayetçi oldu, Canan Coşkun ve Barış Pehlivan'a dava açıldı
6 Temmuz 2022
/haber/akin-gurlek-sikayetci-oldu-canan-coskun-ve-baris-pehlivan-a-dava-acildi-264208
ÖZGÜR GÜNDEM DAVASI
AKP'li hakim Murat Bircan'a reddi hakim talebine Akın Gürlek’ten ret
6 Haziran 2022
/haber/akp-li-hakim-murat-bircan-a-reddi-hakim-talebine-akin-gurlek-ten-ret-262943
Erdoğan, tartışmalı davaların hakimi Akın Gürlek’i Adalet Bakan Yardımcılığına atadı
2 Haziran 2022
/haber/erdogan-tartismali-davalarin-hakimi-akin-gurlek-i-adalet-bakan-yardimciligina-atadi-262727
Hapishane mektubuna Akın Gürlek sansürü
11 Ocak 2022
/haber/hapishane-mektubuna-akin-gurlek-sansuru-256062
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Özgür Özel: Akın Gürlek adaletin katilidir
7 Mayıs 2024
/haber/ozgur-ozel-akin-gurlek-adaletin-katilidir-295063
Akın Gürlek’i hedef gösterdiği iddiasıyla yargılanan Ayça Söylemez beraat etti
19 Mart 2024
/haber/akin-gurleki-hedef-gosterdigi-iddiasiyla-yargilanan-ayca-soylemez-beraat-etti-293214
Akın Gürlek haberine 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek'ten hapis cezası
18 Ocak 2024
/haber/akin-gurlek-haberine-terorle-mucadelede-gorev-almis-kisileri-hedef-gostermek-ten-hapis-cezasi-290747
Gazeteci Ayça Söylemez, Akın Gürlek’in şikayetiyle hakim karşısına çıktı
22 Kasım 2023
/haber/gazeteci-ayca-soylemez-akin-gurlekin-sikayetiyle-hakim-karsisina-cikti-288280
Akın Gürlek’e yeni atama
29 Ağustos 2023
/haber/akin-gurlek-e-yeni-atama-283310
Akın Gürlek şikayetçi oldu, Canan Coşkun ve Barış Pehlivan'a dava açıldı
6 Temmuz 2022
/haber/akin-gurlek-sikayetci-oldu-canan-coskun-ve-baris-pehlivan-a-dava-acildi-264208
ÖZGÜR GÜNDEM DAVASI
AKP'li hakim Murat Bircan'a reddi hakim talebine Akın Gürlek’ten ret
6 Haziran 2022
/haber/akp-li-hakim-murat-bircan-a-reddi-hakim-talebine-akin-gurlek-ten-ret-262943
Erdoğan, tartışmalı davaların hakimi Akın Gürlek’i Adalet Bakan Yardımcılığına atadı
2 Haziran 2022
/haber/erdogan-tartismali-davalarin-hakimi-akin-gurlek-i-adalet-bakan-yardimciligina-atadi-262727
Hapishane mektubuna Akın Gürlek sansürü
11 Ocak 2022
/haber/hapishane-mektubuna-akin-gurlek-sansuru-256062
Sayfa Başına Git