Bakan yardımcılığından başsavcılığa: Akın Gürlek, Şaban Yılmaz'ın yerine atandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) bugün Yargıtay’da son dönemde emekliliğe ayrılan hakimlerin yerine 8 yeni üye seçmek için toplandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcası Şaban Yılmaz, İzmir Karşıyaka Başsavcısı Ali Rıza San, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Daire Başkanı Osman Kiper, İstanbul BAM Üyesi Murat Boylu, İzmit Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Murat Çağlak, HSK Genel Sekreter Yardımcısı Murat Pala ve İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cengiz Doğan, Yargıtay'ın yeni üyeleri oldu.

HSK, boş bulunan 3 Danıştay üyeliği için de seçim yaptı. Buna göre İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Cüneyt Yılmaz, Danıştay Genel Sekreter Yardımcısı Burakhan Melikoğlu ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi Başkanı Cengiz Aydemir Danıştay'a seçildi.

HSK, Yargıtay ve Danıştay üyelikleri için yaptığı seçim sonrası boş kalan il ve ilçe başsavcılıkları ile başkanlıklara yeni atamalar yaptı.

Kararnameyle Yargıtay üyeliğine seçilen Şaban Yılmaz'ın yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, Ferhat Kapıcı'nın yerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına Semih Akgün, Ali Rıza San'ın yerine Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığına Halil Sezgin, Murat Boylu'nun yerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığına Hazar Turan Alim getirildi.

Kararnameyle Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına; Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Üzeyir Karakülah ise Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

Ayrıca Danıştay üyeliğine seçilen Ahmet Cüneyt Yılmaz'ın yerine İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına Recep Yılmaz Korkmaz getirildi.

Şaban Yılmaz: Bakan yardımcılından Yargıtay üyeliğine

Şaban Yılmaz: 1970'de Rize'de doğdu. 1993'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Cumhuriyet Savcısı ve Cumhuriyet Başsavcısı olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yaptı. Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Temmuz 2019'da Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı. Daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

Akın Gürlek siyasi kararlarıyla tanınıyor

Hâkim olarak çeşitli mahkemelerde görev yapan Gürlek son olarak İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini yürütürken Haziran 2022’de Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı. Daha önce de İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeydi.

Enis Berberoğlu hakkındaki Anaysa Mahkemesi kararına uymayan, Sözcü yazarlarına, gazetecilere, Canan Kaftancıoğlu’na, Şebnem Korur Fincancı’ya, Selahattin Demirtaş’a verdiği hapis cezaları ile tanınıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Akın Gürlek’in “Seyyar giyotindir, adaletin katilidir” demişti. Kemal Kılıçdaroğlu da Gürlek'i "Yeni Zekeriya Öz" olarak nitelendirmişti.

Erdoğan, tartışmalı davaların hakimi Akın Gürlek’i Adalet Bakan Yardımcılığına atadı

(HA)