Bakan Vedat Işıkhan asgari ücrete ara zam kapısını kapattı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete bu sene ara zam yapılıp yapılmayacağı konusu ile ilgili net konuştu.

AKP’nin grup toplantısı öncesi gazetecilerle konuşan Işıkhan zam sorusuna “Yok, hayır. Öyle bir konu gündemimizde yok. Başta nasıl bir karar aldıysak süreç bu şekilde devam ediyor” yanıtını verdi. Asgari ücretliye zam kapısını kapattı.

Işıkhan sonrasında gazetecilerin emekli maaşlarına ilişkin sorusunu da “Enflasyon ve sözleşme kaynaklı farklar Temmuz’da emekli maaşlarına yansıtılacak. Bunun haricinde zam, toplantı düşünmüyoruz” diye cevapladı.

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(HA)