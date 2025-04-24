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Yayın Tarihi: 24 Nisan 2025 13:35
 ~ Son Güncelleme: 24 Nisan 2025 13:45
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Bakan Uraloğlu: Depremin ilk 15 dakikasında iletişimde ciddi aksamalar oldu

Ulaştırma Bakanı, “benzerinde bunu yaşamama adına” üç GSM operatörü şirketle bir araya geleceklerini açıkladı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Bakan Uraloğlu: Depremin ilk 15 dakikasında iletişimde ciddi aksamalar oldu
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da meydana gelen depremler nedeniyle yaklaşık 15 dakikalık bölümde ciddi aksamalar olduğunu tespit ettiklerini, üç operatör şirketiyle bugün İstanbul’da bir araya geleceklerini açıkladı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Bakan Uraloğlu, “Türkiye’nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası Projesi” için bir otelde düzenlenen tanıtım etkinliğinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Bakan Uraloğlu, insanların, durumlarını yakınlarına bildirmek, yakınlarından bilgi almak istemesi nedeniyle iletişim altyapında ciddi yüklenme olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bilgilendirmeye çalışmış olmamıza rağmen iletişimin normal ses üzerinden yapılması yönelimi oldu. Esasında web tabanlı, internet tabanlı ve Whatsapp, Bip, Facetime gibi uygulamalarda hiçbir problem yaşanmadı. Ancak ilk etaptaki refleksle yaklaşık 15 dakikalık bölümde ciddi aksamalar olduğunu biz de tespit ettik. Süreçte Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Haberleşme Genel Müdürlüğü ve üç operatörle sürekli iletişim halinde olduk ve normale döndürdük. Ama böyle bir kapasiteyi sadece ses hatları üzerinden yönetebilmek elbette zor. Bu bizim için bir tecrübe oldu. Birçok bilgiyi arkadaşlarımızdan aldık. Öğleden sonra Bakanlıkta bu işe yetkin olan arkadaşlarım ve üç operatörün teknik ekibiyle İstanbul’da bir araya geliyoruz. Benzerinde bunu yaşamama adına neler yapmalıyız konusunu konuşmak üzere masaya oturacağız, bu anlamda da olması gerektiği halde olmayan eksikliklerle ilgili de gereğini yapacağız.”

Uraloğlu, 6 Şubat depremlerinde yaşanan iletişim sorununun hatırlatılması üzerine, GSM operatörlerine verilen “en büyük cezanın” yeni yatırımların yapılması olduğunu belirtti.
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“Uçaklarda tavan fiyatlar asla geçilmedi”

Depremde deniz yapılarında herhangi bir problemin olmadığını bildiren Uraloğlu, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında uçuşların ilk anda durdurulduğunu, gerekli kontrollerin ardından da devam ettiğini anlattı.

Hava yollarında “business” koltuklar haricinde tavan ücret uygulamasının üzerinde hiç kimsenin bilet satamayacağını ve satmadığını vurgulayan Uraloğlu, depremin ilk anından sonra insanların İstanbul’dan çıkış refleksi olduğunu belirtti.

Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu gibi yapıların hiç etkilenmediğini ve insanların bu yolla çıkış sağladığını bildirerek, “Hava yoluna talep olunca hem THY hem de Pegasus bilet ücretlerini 1750 liraya düşürdü. Biz, bu tür şeyleri gerektiğinde bedava da yaparız, çok net. Onun için fiyatların bir anda yükselmiş olmasıyla ilgili algı var, ama tavan fiyatlar asla geçilmedi,” dedi.

Uraloğlu, bu süreçte tavan fiyatın aşılmadığını, bu konuda tespit varsa kendilerine iletilmesi halinde gereğinin yapılacağını söyledi.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu 23 Nisan İstanbul Depremi gsm operatörleri
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