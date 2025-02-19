Bakan Tunç’tan “İmralı” açıklaması: Başvuru olursa değerlendiririz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetinin İmralı’da PKK lideri Abdullah Öcalan ile planlanan görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tunç, "Yeni bir başvuru olursa değerlendirir, gerekli izinleri sağlarız" dedi.

Adalet Bakanı Tunç, AK Parti’nin TBMM grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Daha önce DEM Parti heyetinin İmralı Adası’nda iki kez görüşme gerçekleştirdiğini hatırlatan Tunç, sürecin yasal çerçevede değerlendirileceğini belirtti.

“Yeni bir başvuru söz konusu olursa, bunu değerlendiririz ve izin süreçlerini sağlarız.” ifadelerini kullanan Tunç, olası görüşmelerin hukuki çerçevede ele alınacağını vurguladı.

Bakan Tunç’a ayrıca menajer Ayşe Barım’a tahliye kararı veren hakim hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından başlatılan soruşturma da soruldu.

Tunç, sürecin yargı kuralları çerçevesinde ilerlediğini belirterek, “Yargı, kendi içinde işleyen bir mekanizmadır. Tutuklama, tahliye ve itiraz süreçleri mevzuata uygun şekilde değerlendirilir. Süreci hep birlikte takip edeceğiz” dedi.

İlk İmralı Görüşmesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ekim 2024'te yaptığı çağrı üzerine, DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, 28 Aralık 2024 tarihinde İmralı Adası'na giderek PKK lideri Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu ziyaret, yaklaşık on yıl aradan sonra yapılan ilk resmi temas olması nedeniyle dikkat çekiciydi. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Öcalan'ın sağlığının iyi olduğu ve moralinin yüksek olduğu belirtildi. Ayrıca, Öcalan'ın sürecin başarısı için en önemli zeminin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) olduğunu vurguladığı ve gereken pozitif adımı atmaya hazır olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

İkinci Görüşme

İlk görüşmenin ardından, DEM Parti heyeti 22 Ocak 2025 tarihinde ikinci kez İmralı'ya giderek Öcalan ile yaklaşık dört saat süren bir görüşme daha gerçekleştirdi. Bu görüşmenin detaylarına ilişkin yapılan açıklamada, Öcalan'ın güncel gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulunduğu ve çözüm sürecine katkı sunmaya hazır olduğunu belirttiği ifade edildi.

Bölgesel Temaslar

İmralı'daki görüşmelerin yanı sıra, DEM Parti heyeti bölgesel temaslarını da sürdürdü. 16-17 Şubat 2025 tarihlerinde Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bir ziyaret gerçekleştiren heyet, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile bir araya geldi. Bu görüşmelerde, İmralı'da yapılan temaslar ve bölgedeki güncel gelişmeler ele alındı. Heyetin, bu ziyaretlerin ardından Öcalan ile üçüncü bir görüşme talebinde bulunacağı belirtildi.