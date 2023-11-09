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HABER
Yayın Tarihi: 9 Kasım 2023 08:54
 ~ Son Güncelleme: 9 Kasım 2023 10:30
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Bakan Tunç’tan “direnme” çağrısına yanıt

Adalet Bakanı Tunç, “Mahkeme kararlarını bahane ederek sokak hareketleri çağrısında bulunmanın kimseye bir yararı yoktur. Hukuk devletinde sorunlar sokakta değil, yine hukuk içinde öngörülen mekanizmalarla çözülür” dedi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/09/bakan-tunctan-sokaga-cikma-cagrisina-yanit.jpg
Fotoğraf: AA arşiv

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay'ın başvurusu üzerine verdiği ihlal kararına uymaması ve kararı alan AYM üyeleri için suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili tepkilere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Tunç, paylaşımda şöyle yazdı:

“Gezi kalkışması sebebiyle Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesi uyarınca, 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan verilen kesinleşmiş mahkumiyet hükmü sonrasında, bu hükümle ilgili olarak verilen Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları üzerinden yapılan değerlendirmelerde 'Meclis'e yönelik darbe yapıldığı' şeklinde açıklamalarda bulunmak son derece yanlış ve sorumsuzca bir harekettir.

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Mahkeme kararlarını bahane ederek sokak hareketleri çağrısında bulunmanın kimseye bir yararı yoktur. Hukuk devletinde sorunlar sokakta değil, yine hukuk içinde öngörülen mekanizmalarla çözülür.”

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Özel: Sokaklarda, meydanlarda direneceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşamki olağanüstü grup toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, direniş çağrısı yapmıştı:

“Sadece Atalay’ın özgürlüğü için değil, bu anayasaya sahip çıkmak için ant içtik. Bu anayasaya sahip çıkmak için, darbe girişimi bastırmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Halkı direnmeye çağırıyoruz. Tüm Meclis gruplarını direnmeye çağırıyoruz. Tüm akademisyenleri, hukukçuları bu meseleye tepkisini dillendirmeye davet ediyoruz.

Anayasayı kaldırmaya çalışanlara karşı gün direnme günüdür. Örgütümüzden, sivil toplumdan gelecek her reaksiyonu destekliyoruz. Bundan sonra sivil toplumun yanındayız. Onların direnişine karşı, halkın direnişine karşı CHP milletvekilleri, üyeleri olmaları gereken yerde olacaktır. Sokaklarda, meydanlarda direneceğiz, bu hukuksuzluğa teslim olmayacağız.”

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(AS)

can atalay anayasa mahkemesi aym Yüksek yargıda kriz
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