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Yayın Tarihi: 31 Ocak 2024 08:34
 ~ Son Güncelleme: 31 Ocak 2024 08:35
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Bakan Tunç’tan Anayasa kitapçığı atılmasına tepki

“Meclis Başkanlık kürsüsünün işgal edilmesi ve Meclis Başkanvekilimize kitapçık atılması, milli iradeye büyük bir saygısızlıktır.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bakan Tunç’tan Anayasa kitapçığı atılmasına tepki
Fotoğraf: AA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye İşçi Partisinden Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili kararın okunduğu sırada Meclis Başkanlık kürsüsünde vekilleirn toplanmasına ve Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'a kitapçık atılmasına dair açıklama yaptı.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yargıtay 3. Ceza Dairesince verilen kesin hükmün Anayasa'nın 84. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 136. maddeleri uyarınca TBMM Genel Kurulu'nda okunması sırasında Meclisi yöneten Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'a yönelik çirkin hareketin asla kabul edilemeyeceğini” söyledi.

TBMM Başkanlık kürsüsünün “aziz milletin kürsüsü” olduğunu belirten Tunç, “Her ne gerekçeyle olursa olsun millet adına hareket eden TBMM'nin çalışması engellenemez. TBMM Genel Kurulunu yöneten Başkanlık Divanına saygı göstermek herkesin görevidir. Meclis Başkanlık kürsüsünün işgal edilmesi ve Meclis Başkanvekilimize kitapçık atılması, milli iradeye büyük bir saygısızlıktır” dedi.

Yargıtay kararı Meclis'te okundu: Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü
Yargıtay kararı Meclis'te okundu: Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü
30 Ocak 2024

(AS)

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