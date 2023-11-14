Bakan Tunç tekrarladı: Yeni Anayasa yapmak mecburiyetindeyiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da yüksek yargı temsilcilerinin de katıldığı 10'uncu Yılında Arabuluculuk Programı'na katıldı.

Programa, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Danıştay Başsavcısı Nevzat Özgür, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı William Massolin de katıldı.

Bakan Tunç, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararını tanımaması üzerine başlayan ve günlerdir devam eden krize değindi.

Bir kez daha yeni Anayasa çağrısı yapan Tunç, “Herkes yeni bir anayasaya ihtiyacımız olduğunu hep ifade ediyor” dedi.

Bakan Tunç, Anayasa’da bugüne kadar birçok kez değişiklik yapıldığını ancak hâlâ Anayasa'nın birbiriyle çelişen hükümleri olduğunu ve yeni bir Anayasa'nın ihtiyaç olduğunu söyledi.

"Darbeci ruh ortadan kalkmadı"

Tunç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Anayasamızda gerçekleştirdiğimiz reformlar elbette ki darbeci ruhu ortadan kaldırmaya yetmedi. Anayasamızdan bugüne kadar 184 değişiklik gerçekleştirdik. 176 madde var, madde sayısından daha fazla değişiklik söz konusu. Gerek 2010- 2017, gerek Avrupa Birliği Uyum Süreci için önemli düzenlemeler ve değişiklikler gerçekleştirildi.

"Çelişen hükümler sorun yaratıyor"

Birbiriyle çelişen hükümler bugün bazı sorunların ortaya çıkmasına neden oldu. Dolayısıyla Türkiye'nin son tartışmaları da dikkate alındığında, yüksek mahkemelerimiz arasındaki görüş farklarının da ortaya çıktığını düşündüğümüzde, burada yeni bir anayasaya, demokratik, kuşatıcı, o maddeler arasındaki çelişkileri ortadan kaldıracak yeni bir anayasaya ihtiyacımız olduğu açık.

"Yeni bir anayasaya ihtiyacımız"

Herkes yeni bir anayasaya ihtiyacımız olduğunu hep ifade ediyor. TBMM'de grubu bulunan partiler ve Meclis dışındaki partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının, baroların, üniversitelerin görüşleri alınarak parlamentoda bir uzlaşmayla yeni bir anayasayı yapmak mecburiyetindeyiz. Bu bizim milletimize olan borcumuz."

(RT)