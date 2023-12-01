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Yayın Tarihi: 1 Aralık 2023 13:38
 ~ Son Güncelleme: 1 Aralık 2023 14:22
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Bakan Tunç'tan TTB açıklaması: Yargı kararı var, süreci takip edeceğiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TTB Merkez Konseyi'nin görevden alınması kararıyla ilgili açıklama yaptı: "Yargının kararı söz konusu. Hep beraber süreçleri takip edeceğiz."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/01/bakan-tunc-tan-ttb-aciklamasi-yargi-karari-var-sureci-takip-edecegiz.jpg
*Fotoğraf: AA/arşiv

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Adalet Bakanı Tunç’a Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi'nin görevden alınması soruldu.

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TTB Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın "TSK'nin Irak Kürdistan Bölgesi'nde kimyasal kullandığı"açıklamasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Tunç, şöyle devam etti: 

"TTB Başkanı'nın bir ifadesi olmuştu. TSK'nin kimyasal silah kullandığı iddiasında bulunmuştu. Bu kabul edilebilir değildir. Terörle mücadeleyi zaafa uğratmanın bir parçasıydı. Bu yargının konusu oldu ve dava açıldı, ceza almıştı. O süreç devam ederken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da, TTB Kanunu'nda kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının uymak zorunda olduğu hususlar var. Ancak burada kendi kanunlarına aykırı tutum nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız bir davaname hazırladı. Ankara 31. Asliye Hukuk da karar verdi. TBB yöneticilerinin görevden alınması kararını verdi. Yerlerine delegelerden bir yönetim belirlenecek. Bu yargısal bir karar. Yargının kararı söz konusu. Hep beraber süreçleri takip edeceğiz."

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(RT)

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