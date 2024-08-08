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Yayın Tarihi: 8 Ağustos 2024 08:10
 ~ Son Güncelleme: 8 Ağustos 2024 09:00
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Bakan Tunç'tan, Roblox’un erişime kapatılmasıyla ilgili açıklama

Adalet Bakanı Tunç, “Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Görselde Roblox oyun platformundaki karakterler yer alıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine erişim engeli getirilmesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tunç, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox’a, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun"da belirtilen hususlar çerçevesinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirildiğini söyledi.

“Teknolojinin olumsuz yönde kullanılması kabul edilemez”

Tunç, "Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir. Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür" dedi.

Bakan Tunç, Türkiye'nin, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, teknolojiyi en iyi şekilde kullanan ülkelerin başında geldiğini belirtti:

"Ancak teknolojinin olumsuz yönde kullanılması asla kabul edilemez. Ülkemizin ve milletimizin geleceğini düşünen, sorumluluk makamında bulunan herkesin çocuklarımızı hedef alan bu tür durumlara karşı hassasiyetle yaklaşması, popülist ve sorumsuz söylemlerden uzak durması gerekir. Toplumsal yapımıza dinamit koymaya yönelik girişimlere, çocukların istismarına, şiddete teşvik edilmesine, her biri birer cevher olan evlatlarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek faaliyetlere asla müsaade edilmeyecektir.”

Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un, “Yaşam hakkı, kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması gibi sebeplerinden birine bağlı olarak hakimin erişim engeli kararı alabileceğini” öngören 8/A1'nci maddesi gereğince dün, www.roblox.com/tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verdi.

(AS)

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