Bakan Tunç'tan Kerem Kınık açıklaması

Adalet Bakanı Tunç, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından SETA Genel Merkezi'nde düzenlenen 15 Temmuz Sempozyumu'na katıldı.

Sempozyumun ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, 9. Yargı paketi, Ata Emre Akman cinayeti ve eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızının karıştığı kazayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Tunç, 9. Yargı Paketi’nde yer alan kadının soyadı hakkına dair “Komisyonda çok tartışıldı, tepkiler de var. Bunda bir değişiklik olur mu?" sorusu üzerine konuya ilişkin konuştu.

Bakan Tunç, TBMM Adalet Komisyonu'nda 9’uncu Yargı Paketi görüşmeleri tamamlandığını belirterek, "Anayasa Mahkemesi burada bir iptal kararı verdi ve iptal kararı sonrasında o boşluğun yeniden düzenlenmesi gerekti. Taslak çalışmamızı biz TBMM grubumuza ilettik ve onlar da değerlendirmelerde bulundular ve 'Kadın evlenmekle kocasının soyadını alır, isterse kızlık soyadını da bununla beraber kullanabilir' hükmü Adalet Komisyonu'nda aynı şekilde korundu ama Anayasa Mahkememizin gerekçelerine de atıf yapılarak yeni bir düzenleme gerçekleştirildi. Durum bundan ibaret" dedi.

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“Hunharca işlenmiş bir cinayet”

Bakan Tunç, Balıkesir'de motokuryelik yapan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın öldürülmesi davasında verilen karara yönelik soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Balıkesir'deki cinayet hunharca işlenmiş bir cinayet, hepimizi derinden yaralayan bir cinayet. Temennimiz bu tür suçların olmaması ülkemizde. Tabii suçu işlediği zaman da gerekli cezaya çarptırılması lazım. Bağımsız ve tarafsız yargımız gerekli cezayı verdi. Tabii 18 yaşından küçük olması nedeniyle 24 yıl ceza vermek durumunda kaldı. Azmettiricinin beraat etmesiyle ilgili bir karar söz konusu oldu. Cumhuriyet Başsavcısı da bu açıdan mütalaaya aykırı karar verildiği için temyiz etti. Bağımsız ve tarafsız yargı süreci içerisinde devam edecek. İstinaf incelemesi var, Yargıtay incelemesi var. Dolayısıyla yargının kararını bu konuda beklememiz gerekiyor."

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“Bir hata varsa mutlaka düzeltilir"

Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın otomobiliyle seyir halinde bir motosiklete çarpmasına ilişkin soruları da cevaplayan Tunç, “Değerli arkadaşlar dosyayla ilgili benim bu konuda henüz bir bilgim yok. Ama şuna bakalım. Eğer dosyanın içeriğinde bir hata varsa mutlaka bu itiraz yoluyla düzeltilir. Yani bu konuda dosyayla ilgili yargının vereceği kararla ilgili bizim şu anda buradan bir yorum yapmamız doğru olmaz. Ama hatalı bir işlem varsa da bu itiraz yoluyla düzeltilebilecek bir durumdur” şeklinde konuştu.

(AD)