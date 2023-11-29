Bakan Tunç'tan 'Fatih Terim Fonu' açıklaması: İddianamede 7 sanık 18 müşteki var

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kamuoyunda "Fatih Terim Fonu" olarak bilinen ve futbol dünyasından birçok kişinin dolandırıldığı fon dolandırıcılığına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yılmaz, AKP Grup Toplantısı için gittiği TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Yargı elbette ki iddiaları araştıracaktır" diyen Tunç, şunları söyledi:

“İddianamede 7 sanık var. 18 de müşteki var. Bu iddianame İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi ve ilk duruşması gerçekleştirildi. İkinci duruşması da 12 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşecek. Yargı ile alakalı bir konu, yargı elbette ki iddiaları araştıracaktır. Bu iddialar neticesinde kimler suçlu, kimler suçsuz, bu konuda müştekiler, tanıklar, şüpheliler dinlenecektir. Yargısal süreç neticesinde en doğru karar ortaya çıkacaktır.”

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(RT)