HABER
Yayın Tarihi: 5 Kasım 2025 12:18
 ~ Son Güncelleme: 5 Kasım 2025 14:57
1 dk Okuma

Bakan Tunç'tan 'Demirtaş' açıklaması: Karar kesinleşti, mahkeme değerlendirecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Selahattin Demirtaş'ın durumuna ilişkin, AİHM Büyük Daire'nin kararının kesinleştiğini, ilgililerin müracaatı halinde mahkemenin bir karar vereceğini söyledi.

Görseli Büyüt
Bakan Tunç'tan 'Demirtaş' açıklaması: Karar kesinleşti, mahkeme değerlendirecek
Fotoğraf: Yılmaz Tunç / X

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin açıklama geldi.

AKP Grup Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Bakan Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nin kararını anımsattı.

AİHM kararı sonrası Selahattin Demirtaş hakkında tahliye başvurusu
AİHM kararı sonrası Selahattin Demirtaş hakkında tahliye başvurusu
4 Kasım 2025

Büyük Daire'nin Adalet Bakanlığı'nın itirazına yönelik ret kararı verdiğini hatırlatan Tunç, "Daire kararı kesinleşmiş oldu. İlgililerin müracaatı durumunda mahkeme tarafından değerlendirilecek. Bu süreci hep beraber beklemek gerekecek" dedi.

Demirtaş 9 yıldır tutuklu

HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, 2016 yılında tutuklanmıştı.

Demirtaş, kamuoyunda 6-8 Ekim olayları olarak bilinen şiddet olaylarıyla ilgili olarak yargılanmış, 42 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Demirtaş'la birlikte partinin bir diğer eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'a ise 30 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.

AİHM'den Türkiye itirazına ret

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınan dosyaya ilişkin dün yeni bir karar alınmıştı. AİHM 2'nci Dairesi, ilk olarak 8 Temmuz günü Demirtaş'ın Kobani Davası kapsamında tutuklanmasını "hukuki açıdan sorunlu" bulmuştu.

7 Ekim'de ise Selahattin Demirtaş'ın tutukluğu hakkında ikinci kez hak ihlal kararı vermişti.

Söz konusu karara 8 Ekim'de itiraz eden Adalet Bakanlığı, davanın AİHM Büyük Daire'de yeniden ele alınmasını talep etmişti. Büyük Daire, itirazı reddetmişti. Bu gelişme üzerine Demirtaş'ın avukatları tahliye başvurusu yapmıştı.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Yılmaz Tunç adalet bakanı Selahattin Demirtaş AİHM
