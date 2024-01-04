Bakan Tunç'tan Atalay açıklaması: Yargıtay’ın verdiği kesinleşmiş hüküm söz konusu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhuriyet’in 100. Yılında Türk Medeni Kanunu Çalıştayı sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Tunç, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili ikinci ihlal kararını tanımamasına değindi, "Yargıtay’ın verdiği kesinleşmiş hüküm söz konusu. Bu kesin hüküm de TBMM’nin gündeminde. Hep beraber önümüzdeki süreci göreceğiz" dedi.

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"Yargıtay’ın kesinleşmiş hükmü söz konusu"

Yargıtay kararını dolaylı şekilde savunan Bakan Tunç, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu uzun süredir konuşuldu. AYM’nin kararından sonra Yargıtay’ın vermiş olduğu bir karar söz konusu oldu. Yargıtay bu konuda Anayasa'nın milletvekili dokunulmazlığını düzenleyen 83'üncü ve 14’üncü maddesinin AYM kararıyla uygulanamaz hale getirildiği yönünde bir karar verdi. Yargıtayımızın görüşü bu. Anayasa Mahkememiz ise dokunulmazlıktan yararlanabileceği yönünde bir görüş belirterek orada iki yüksek mahkememiz arasında görüş farkı ortaya çıktı. Son verilen karar Yargıtay’ın kararı. Yargıtay kararını da gerekçesini okuduğumuz zaman hep beraber görmek mümkün. Bundan sonraki süreçte ilgililer başvuru yapar yapmaz onların bileceği iş. Yargıtay’ın verdiği kesinleşmiş hüküm söz konusu, bu kesin hüküm de TBMM’nin gündeminde. Hep beraber önümüzdeki süreci göreceğiz."

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"Referans olabilir, talepler olabilir"

Tunç, torpil yazışmaları ortaya çıkan Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can için ise, "Bakan yardımcımızla ilgili basına intikal eden hususları gördük. Tek bir isteğimiz var liyakat, talepler her yerden gelir. Değerlendirmesini yapacak olan komisyondur. Referanslar olabilir, talepler olabilir ama değerlendirilirken liyakata bakılır. Tek meselemiz liyakattır. Bize herkes ulaşabilir, mail atabilir, cep telefonlarımıza mesaj atabilir. Değerlendirecek olan komisyonlardır. Çeşitli sınavlardan geçerler sonrasında liyakata dikkat ederiz. Talepleri alırız” diye konuştu.

Torpil iddiaları Yargıtay binasında düzenlenen Adalet Akademisi programına katılan Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın telefonunu kullandığı dakikalar Fox TV tarafından kayda alındı. Bakan Yardımcısı Can'ın telefon ekranında yer alan "Adalet Akademisi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapıyorum. Görevde yükselme sınavına girdiğimi söylemiştim, bilgilerimi atmamı istemiştiniz. İletiyorum. Saygılarımla" mesajını yayınlayan Fox TV, Can'ın özel kalemine gönderdiği mesajın ardından telefonuna gelen "Abi notunuzu aldık, takip edeceğiz" mesajını da paylaştı. Fox TV, Can'ın torpil yaptığını ve suç üstü yakalandığını öne sürdü.

Mossad'a yönelik operasyon

Bakan Tunç, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğiyle, İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad’a yönelik yapılan operasyona ilişkin soruyu da yanıtladı.

Casusluk soruşturmalarının yeni olmadığını söyleyen Bakan Tunç, şu ana kadar 34 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi. Hakkında işlem yapılan kişi sayısının 100’ü geçtiğini belirten Bakan Tunç, 12 kişi hakkında da yakalama kararı olduğunu belirtti.

(RT)