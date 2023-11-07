Bakan Tunç'tan Atalay açıklaması: Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararını bekleyeceğiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Gezi davası hükümlüsü, Türkiye İşçi Partiisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki mütalaasının ardından açıklama yaptı.

"Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulması İşlemleri Değerlendirme Çalıştayı"nın ardından basına açıklamalarda bulundu.

Tunç, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Atalay hakkındaki mütalaasına ilişkin soru üzerine, "bunun yargının önündeki bir konu olduğunu" ve yargı kararının beklenmesi gerektiğini söyledi.

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"Mahkeme kararlarıyla ilgili eleştiriler olur"

Bu konudaki eleştirilerin sorulması üzerine Tunç, "Mahkeme kararlarıyla ilgili eleştiriler olur. Süreci hep beraber takip ettik" dedi.

Atalay'a ilişkin yargı sürecini anlatan Bakan Tunç, "Can Atalay ile ilgili verilen ihlal kararı birinci dereceye gönderildi. İlk derece mahkemesi de konunun Yargıtay'da görülmekte olduğunu gerekçe göstererek Yargıtay'ın bir değerlendirme yapması gerektiği gerekçesiyle dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderdi. Şimdi Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararını bekleyeceğiz" diye konuştu.

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Şardan değerlendirmesi: Yargının takdirinde

Gazeteci Tolga Şardan'ın tahliyesine ilişkin değerlendirmesi sorulan Tunç, "yargı önündeki bir soruşturma hakkında yorum yapılamayacağını, yargının kararlarını tarafsız ve bağımsız şekilde verdiğini" belirtti.

"Tutuklama ve serbest bırakma kararlarının yargının takdirinde olduğunu" ifade eden Tunç, "Yargının gündeminde bu şekilde çok sayıda soruşturma var. Bu soruşturmalarda tutuklamalar da tahliyeler de gerçekleşebiliyor. Yargının verdiği kararlara saygı göstermemiz lazım. Konu yargının takdirinde olan bir husus" dedi.

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"TCK 217 ile ilgili görüşümüzü AYM'ye ifade ettik"

Anayasa Mahkemesi'nin iptali istemini görüşeceği, kamuoyunda "sansür yasası" olarak bilinen kanuna ilişkin soru üzerine de Tunç, şunları söyledi:

"TCK'da 217/a yeni bir suç tipi olarak geçen yasama döneminde ihdas edilmişti, uygulamasına da başlandı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu. Halk içinde endişe, korku, panik yaratmaya yönelik ya da kamu düzenini ihlal eden nitelikte bir durum söz konusuysa, bu fiilleri tespit edecek, bunun suç olup olmadığını takdir edecek olan yine bağımsız yargıdır. Bu süreçte maddeyle ilgili iptal davası açıldı Anayasa Mahkemesine. Biz Bakanlık olarak görüşümüzü Anayasa Mahkemesi'ne ifade ettik. Takdir Anayasa Mahkemesi'nin. Hep beraber sonucu göreceğiz."

(RT)