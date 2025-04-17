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Yayın Tarihi: 17 Nisan 2025 08:10
 ~ Son Güncelleme: 17 Nisan 2025 08:14
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Bakan Tunç ile İmralı Heyeti görüşmesi ertelendi

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nedeni ile ertelenen görüşmeye dair yeni tarih açıklanmadı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Bakan Tunç ile İmralı Heyeti görüşmesi ertelendi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile İmralı Heyeti arasında bu cuma günü yapılması planlanan görüşme, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Yeni görüşme tarihi açıklanmadı.

Not: DEM Parti, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe’de yapılan görüşmenin ardından Adalet Bakanlığı ile de temas kurulacağını duyurmuştu. Parti kaynakları, bu sürecin kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılacağını belirtmişti.

DEM Parti'nin İmralı Heyeti, 10 Nisan’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesinin ardından Adalet Bakanı Tunç’tan randevu talebinde bulunmuştu.

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(EMK)

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İstanbul
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