Bakan Tunç ile İmralı Heyeti görüşmesi ertelendi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile İmralı Heyeti arasında bu cuma günü yapılması planlanan görüşme, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Yeni görüşme tarihi açıklanmadı.

Not: DEM Parti, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe’de yapılan görüşmenin ardından Adalet Bakanlığı ile de temas kurulacağını duyurmuştu. Parti kaynakları, bu sürecin kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılacağını belirtmişti.

DEM Parti'nin İmralı Heyeti, 10 Nisan’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesinin ardından Adalet Bakanı Tunç’tan randevu talebinde bulunmuştu.

İmralı Heyeti, 18 Nisan’da Adalet Bakanlığı ile görüşecek

İmralı Heyeti’nde yer alan isimler kimler?

(EMK)