Bakan Tunç, AYM'nin Atalay kararını değerlendirdi: Ret vermesi gerekirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gezi Parkı Davası’ndan 18 yıl hapis cezası verilen tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği kararı değerlendirdi.

Zonguldak'ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, AYM’nin "karar verilmesine yer olmadığı” kararını eleştirdi ve "AYM yetkisizlik nedeniyle ret kararı vermesi gerekirdi" dedi.

Gerekçeli kararın henüz yayımlanmadığını belirten Tunç, şöyle devam etti:

"Can Atalay’ın milletvekilliği de kesin hüküm nedeniyle düştü. Burada AYM’nin henüz daha gerekçeli kararını görmedik ama burada yetkisizlik nedeniyle ret kararı verilmesi gerekir. Çünkü Anayasa’nın açık hükmü söz konusu. Eğer AYM’nin bu yöndeki kararı, Meclis’te okunan kesin hükmün tartışılması nedeniyleyse burada bu doğru değildir. Kesin hüküm Meclis’te okunmuştur.

Gerekçeli karar yayınlandığında da bunun hangi gerekçeyle verilmiş olduğunu göreceğiz. Can Atalay'ın milletvekiliği de Meclis'te kesin hüküm okunması nedeniyle düşmüştür. Bu durumda AYM'ye başvuru yapılmıştır. Orada AYM'nin henüz gerekçeli kararını görmedik ama karar verilmesine olmadığına şeklinde değil de burada yetkisizlik nedeniyle 'ret' kararı verilmesi gerekir. Çünkü anayasanın açık hükmü söz konusu."