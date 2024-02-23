Bakan Tunç, AYM'nin Atalay kararını değerlendirdi: Ret vermesi gerekirdi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gezi Parkı Davası’ndan 18 yıl hapis cezası verilen tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği kararı değerlendirdi.
AYM, Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesini görüştü: Karar verilmesine yer yok
Zonguldak'ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, AYM’nin "karar verilmesine yer olmadığı” kararını eleştirdi ve "AYM yetkisizlik nedeniyle ret kararı vermesi gerekirdi" dedi.
Gerekçeli kararın henüz yayımlanmadığını belirten Tunç, şöyle devam etti:
"Can Atalay’ın milletvekilliği de kesin hüküm nedeniyle düştü. Burada AYM’nin henüz daha gerekçeli kararını görmedik ama burada yetkisizlik nedeniyle ret kararı verilmesi gerekir. Çünkü Anayasa’nın açık hükmü söz konusu. Eğer AYM’nin bu yöndeki kararı, Meclis’te okunan kesin hükmün tartışılması nedeniyleyse burada bu doğru değildir. Kesin hüküm Meclis’te okunmuştur.
Gerekçeli karar yayınlandığında da bunun hangi gerekçeyle verilmiş olduğunu göreceğiz. Can Atalay'ın milletvekiliği de Meclis'te kesin hüküm okunması nedeniyle düşmüştür. Bu durumda AYM'ye başvuru yapılmıştır. Orada AYM'nin henüz gerekçeli kararını görmedik ama karar verilmesine olmadığına şeklinde değil de burada yetkisizlik nedeniyle 'ret' kararı verilmesi gerekir. Çünkü anayasanın açık hükmü söz konusu."
Can Atalay'ın avukatları AYM'ye başvurdu: Meclis kararı hukuka aykırı
"Atalay hakkında kesinleşmiş bir hüküm yok"
Atalay'ın avukatı Akçay Taşçı, milletvekiliğinin düşürülmesini ardından bianet'e yaptığı açıklama yapmıştı.
Taşçı, Atalay’ın hakkında kesin hüküm olduğu öne sürülerek vekilliğinin düşürüldüğünü fakat ortada kesinleşmiş bir hüküm olmadığını söylemişti:
“Can Atalay hakkında kesin bir hüküm yok çünkü Anayasa Mahkemesi ihlal kararı vererek Yargıtay’ın onama kararını ortadan kaldırdı ve yeniden yargılanmasına karar verdi fakat Meclis’te kesin hüküm üzerinden bir işlem yapıldı, dolayısıyla yapılan işlemin bir hükmü yok çünkü ortada kesin hüküm yok. Ayrıca Genel Kurul’da okunan metin Yargıtay’ın onama kararı da değil, yanlış metin okudular. Bütün bunları esas alarak kararın iptali için başvuracağız.”
Atalay'ın avukatı Taşçı: Genel Kurul'da yanlış metin okudular
(RT)