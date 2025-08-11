Bakan Tunç açıkladı: Aile arabuluculuğu geliyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, boşanma davalarında köklü değişiklikler içeren yeni bir yargı paketi hazırlığında olduklarını duyurdu.

Tunç, “aile arabuluculuğu” sistemini getirmeyi düşündüklerini belirterek, boşanma sürecinde maddi tazminat, nafaka ve mal paylaşımı davalarının ayrılabileceğini söyledi.

Bartın’ın Ulus ilçesi Ulukaya köyünde gazetecilere konuşan Tunç, boşanma davalarının uzun sürmesinin tarafların hayatlarını yeniden kurmasını engellediğini vurguladı:

“İki davanın bir arada sürdüğü çekişme, davaları uzatıyor. 10 yıl süren boşanma davaları var. Aile mahkemesi hâkimlerimiz, istinaf ve Yargıtay üyeleriyle bir araya gelerek bu sorunu tartıştık. Aile arabuluculuğu, Avrupa’nın birçok ülkesinde var. Bizde de olabilir.”

Bakan Tunç, aile arabuluculuğunun tarafların çatışmasını azaltacağını savundu:

“Boşanma davası öncesi arabulucuya gitmek, küçük sorunların büyümesini önleyebilir. Anlaşma sağlanırsa süreç kısa sürede biter. Anlaşma olmazsa dava açılır, ancak daha sakin ve olgun bir başlangıç olur.”

Tunç, bu düzenlemenin “Aile Yılı” kapsamında hazırlanacak aile hukukuna ilişkin geniş bir yargı paketinde yer alacağını belirtti.

EŞİK: Kadınlar açısından hak ihlallerine neden olacak

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), Bakan Tunç’un açıklamalarına sert tepki gösterdi. Platformdan yapılan yazılı açıklamada, boşanma davalarının ayrılmasının kadınlar açısından ciddi hak kayıplarına yol açacağı uyarısı yaptı.

“Boşanma hızlandırılırken, nafaka, mal paylaşımı ve tazminat gibi haklar yıllarca ertelenir. Bu, kadınların ekonomik güvenceye erişimini geciktirir. Erkekler için boşanma kolaylaştırılırken, kadınlar için imkânsız hale getirilir. Yargının yavaş işlemesi gibi yapısal sorunların faturası kadınlara kesiliyor.”

EŞİK, aile arabuluculuğunun eşitsiz bir güç dengesinde adil sonuçlar doğurmayacağını savundu:

“Şiddetin ve kadın-erkek eşitsizliğinin bu kadar yaygın olduğu bir ülkede özgür iradeye dayalı müzakere mümkün değildir. Bu sistem, faile masada güç kazandırır, mağduru susturur. Avrupa’daki örnekler güçlü sosyal hizmetler ve güvenlik önlemleriyle desteklenir. Türkiye’de bu altyapı yokken Avrupa’yı örnek göstermek halkı yanıltmaktır.”

Platform, aile hukukunun “özelleştirilmesi” ve “çok hukukluluk” riskine de dikkat çekerek, hükümeti mevcut yasaları etkin biçimde uygulamaya çağırdı:

“İlk adım, hâlâ yürürlükte olan İstanbul Sözleşmesi’ni uygulamak olmalıdır. #YasalaraDokunmaUygula”