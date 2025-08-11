ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 11 Ağustos 2025 11:28
 ~ Son Güncelleme: 11 Ağustos 2025 11:31
2 dk Okuma

EŞİK: KADINLARIN HAKLARI GASP EDİLİYOR

Bakan Tunç açıkladı: Aile arabuluculuğu geliyor

Tunç'un açıklamasına EŞİK'ten tepki geldi: "Aile arabuluculuğunun eşitsiz bir güç dengesinde adil sonuçlar doğurmayacak."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Bakan Tunç açıkladı: Aile arabuluculuğu geliyor
Fotoğraf: csgorselarsiv.org

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, boşanma davalarında köklü değişiklikler içeren yeni bir yargı paketi hazırlığında olduklarını duyurdu.

Tunç, “aile arabuluculuğu” sistemini getirmeyi düşündüklerini belirterek, boşanma sürecinde maddi tazminat, nafaka ve mal paylaşımı davalarının ayrılabileceğini söyledi.

Bartın’ın Ulus ilçesi Ulukaya köyünde gazetecilere konuşan Tunç, boşanma davalarının uzun sürmesinin tarafların hayatlarını yeniden kurmasını engellediğini vurguladı:

“İki davanın bir arada sürdüğü çekişme, davaları uzatıyor. 10 yıl süren boşanma davaları var. Aile mahkemesi hâkimlerimiz, istinaf ve Yargıtay üyeleriyle bir araya gelerek bu sorunu tartıştık. Aile arabuluculuğu, Avrupa’nın birçok ülkesinde var. Bizde de olabilir.”

Bakan Tunç, aile arabuluculuğunun tarafların çatışmasını azaltacağını savundu:

“Boşanma davası öncesi arabulucuya gitmek, küçük sorunların büyümesini önleyebilir. Anlaşma sağlanırsa süreç kısa sürede biter. Anlaşma olmazsa dava açılır, ancak daha sakin ve olgun bir başlangıç olur.”

Tunç, bu düzenlemenin “Aile Yılı” kapsamında hazırlanacak aile hukukuna ilişkin geniş bir yargı paketinde yer alacağını belirtti.

EŞİK: Kadınlar açısından hak ihlallerine neden olacak 

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), Bakan Tunç’un açıklamalarına sert tepki gösterdi. Platformdan yapılan yazılı açıklamada, boşanma davalarının ayrılmasının kadınlar açısından ciddi hak kayıplarına yol açacağı uyarısı yaptı.

“Boşanma hızlandırılırken, nafaka, mal paylaşımı ve tazminat gibi haklar yıllarca ertelenir. Bu, kadınların ekonomik güvenceye erişimini geciktirir. Erkekler için boşanma kolaylaştırılırken, kadınlar için imkânsız hale getirilir. Yargının yavaş işlemesi gibi yapısal sorunların faturası kadınlara kesiliyor.”

EŞİK, aile arabuluculuğunun eşitsiz bir güç dengesinde adil sonuçlar doğurmayacağını savundu:

“Şiddetin ve kadın-erkek eşitsizliğinin bu kadar yaygın olduğu bir ülkede özgür iradeye dayalı müzakere mümkün değildir. Bu sistem, faile masada güç kazandırır, mağduru susturur. Avrupa’daki örnekler güçlü sosyal hizmetler ve güvenlik önlemleriyle desteklenir. Türkiye’de bu altyapı yokken Avrupa’yı örnek göstermek halkı yanıltmaktır.”

Platform, aile hukukunun “özelleştirilmesi” ve “çok hukukluluk” riskine de dikkat çekerek, hükümeti mevcut yasaları etkin biçimde uygulamaya çağırdı:

“İlk adım, hâlâ yürürlükte olan İstanbul Sözleşmesi’ni uygulamak olmalıdır. #YasalaraDokunmaUygula”

Haber Yeri
İstanbul
toplumsal cinsiyet kadın Yılmaz Tunç erkek şiddeti
Adalet Bakanı Tunç: Boşanma davasıyla nafaka konularını ayırmamız gerekir
18 Eylül 2023
/haber/adalet-bakani-tunc-bosanma-davasiyla-nafaka-konularini-ayirmamiz-gerekir-284127
Süresiz nafaka, Aile Bakanı’nın hedefinde: “Kabul edilemez”
28 Temmuz 2023
/haber/suresiz-nafaka-aile-bakani-nin-hedefinde-kabul-edilemez-282110
BOŞANMA VE NAFAKA İÇİN FEMİNİSTLER
Kadınlar bir kez daha seslendi: Nafaka hakkına dokunmayın
9 Şubat 2022
/haber/kadinlar-bir-kez-daha-seslendi-nafaka-hakkina-dokunmayin-257485
EŞİK: Kapalı kapılar ardında bu kez de nafaka hakkımızı gasp edemezsiniz
10 Ocak 2022
/haber/esik-kapali-kapilar-ardinda-bu-kez-de-nafaka-hakkimizi-gasp-edemezsiniz-256027
2022 KADIN GÜNDEMİ
Boşanan kadının "nafaka hakkı" yeniden hedefte
24 Aralık 2021
/haber/bosanan-kadinin-nafaka-hakki-yeniden-hedefte-255315
NAFAKA HAKKI MÜCADELESİ
Kadınlar, nafaka düzenlemesine karşı sokağa çağırıyor
8 Şubat 2022
/haber/kadinlar-nafaka-duzenlemesine-karsi-sokaga-cagiriyor-257398
ASLI PASİNLİ VE CEREN AKKAYA ANLATTI
Nafaka Düzenlemesi | "Amaç, boşanmayı engellemek"
9 Şubat 2022
/haber/nafaka-duzenlemesi-amac-bosanmayi-engellemek-257459
EŞİK'TEN SİYASİLERE ÇAĞRI
“Kadınların ve çocukların nafakası ile oynanmasın”
18 Ocak 2022
/haber/kadinlarin-ve-cocuklarin-nafakasi-ile-oynanmasin-256382
KADIN DAYANIŞMA VAKFI’NDAN YENİ RAPOR
Nafaka miktarları enflasyon karşısında eriyor
3 Ekim 2024
/haber/nafaka-miktarlari-enflasyon-karsisinda-eriyor-300370
BOŞANMA DÜZENLEMESİ
Avukat Yelda Koçak: Arabuluculuk masası şiddeti artırır
Bugün 13:20
/haber/avukat-yelda-kocak-arabuluculuk-masasi-siddeti-artirir-310302
