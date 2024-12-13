Bakan Tekin’den soru önergesine kaçamak yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 23 Ekim’de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e verdiği yazılı soru önergesinde 14-17 yaş aralığındaki kız çocuklarının okullaşma oranının gerilemesine dikkat çekerek bu gerilemenin taşımalı eğitim sistemiyle ilişkisini sormuştu.

Gürer’in yazılı soru önergesindeki sorular şu şekildeydi:

14-17 yaş aralığındaki kız çocuklarının okullaşma oranının hedeflenen seviyenin

altında kalması, ülkemizin eğitimde eşitlik ve fırsat sunma çabalarını zayıflatan ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, okullaşma oranlarındaki gerileme dikkatle incelenmeli ve gerekli önlemler bir an önce alınmalıdır.

Bu bağlamda;

1. 14-17 yaş aralığındaki kız çocuklarının okullaşma oranı hedeflenen %94,5’ten %91,78’e düşmüştür. Bu düşüşün temel nedenleri nelerdir? Hedefe ulaşmayı

engelleyen yapısal veya sosyo-ekonomik faktörler nelerdir?

2. Genel okullaşma oranının %94,8 yerine %91,25 olarak gerçekleşmesi, eğitim politikalarında hangi eksikliklere işaret etmektedir?

3. Kız çocuklarının okullaşma oranının hedefin gerisinde kalmasında taşımalı eğitim sisteminin olumsuz etkilerinin olduğu düşünülmekte midir?

4. Kız çocuklarının okullaşma oranındaki düşüşü tersine çevirmek için bir çalışma yapılmakta mıdır?

5. Okullaşma oranında beklenilen hedeflere-ulaşılamamasında ve hedeflerin gerisinde kalınmasında ailelerin ekonomik durumu, erken yaşta evlilik veya çalışma gibi sosyal faktörlerin etkisi nedir?

Cevap Verilmeyen Sorular

Bakan Yusuf Tekin, Gürer’in “Kız çocuklarının okullaşma oranındaki düşüşü tersine çevirmek için bir çalışma yapılmakta mıdır?” sorusuna yanıt verdi, ancak diğer sorulara yanıt vermedi. Tekin, yanıtında link paylaşarak Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde yer alan “Milli Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim” yayınlarına atıfta bulundu:

“Soru önergesinde Resmî İstatistik Programı kapsamında talep edilen veriler; Bakanlığımızın "https://sgb.meb.gov.tr/www/resmi-istatistikler/icerik/64" internet adresinde yayımlanan ‘Millî Eğitim Örgün Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim’ adlı yayında yer alan ‘1.3.a İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. düzey yaş gruplarına göre NET okullaşma oranları’ başlıklı tabloda yer almaktadır. Tablo'ya göre 14-17 yaş net okullaşma oranı kız öğrenciler bazında 94,21, erkek öğrenciler bazında ise 94,77 olup ortalama 94,50 olarak tespit edilmiştir.”

Bakan Tekin, yazılı cevabının detaylarında yalnızca kırsal kesimlerde “kız okullarının” ve sadece kız öğrencilere yönelik olan pansiyonların sayısının artırılmasına yönelik proje ve faaliyetlere değindi. Ancak Gürer’in soru önergesindeki taşımalı eğitim, çocuklarda yoksullaşma, çocuk evliliği ve çocuk işçiliği sorunlarına değinmedi.

Sorunlu Eğitim Sistemi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in cevabına karşılık şunları söyledi:

"6 bin kapalı köy okulu sayısı nedeni ile taşımalı eğitim sistemi de sorunludur. Taşımalı eğitim sistemi veli-öğrenci ilişkisini bozarken çocuklar gün doğarken yola çıkmakta, aileden uzak, yeterli beslenme dahi olmadan okumaya çalışmaktadır. Özellikle kız çocuklarının köyden uzak okullara gönderilmesi sorun olmakta ve bu nedenle eğitimden kopan kızlarımız da olmaktadır. Kırsalda köy okulları mutlaka açılmalıdır. Öğrenci sayısına bakılmadan her öğrenci için köyde eğitim sürdürülmelidir.”

(EC)