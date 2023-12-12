Bakan Tekin PISA'yı değerlendirdi: Türkiye, üç alanda sıralamasını yükseltti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünce (OECD) uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2022 Türkiye sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin PISA araştırmasında 41 ülke arasında matematik alanında 34., fen alanında 35. ve okuma becerileri alanında 33. sırada olduğunu söyleyen Tekin, aynı raporda 30 OECD üyesi ülke arasından ise üç alanda 28. sırada yer aldığını belirtti.

Bakan Tekin, 81 ülkenin katıldığı PISA 2022 uygulamasında Türkiye'nin, matematik okuryazarlığı alanında 453, fen okuryazarlığı alanında 476, okuma becerileri alanında ise ortalama 456 puan elde ettiğini belirtti.

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Matematik, fen ve okuma becerileri alanında PISA 2022 ile 2018 puanlarını ve sıralamaları özetleyen Tekin, Türkiye'nin matematik ve fen alanlarında ortalama puan değişimlerinin OECD'ye göre daha iyi durumda; okuma becerileri alanındaki değişimin ise OECD ile benzer düzeyde olduğunu belirtti.

Katılımcı ülkeler arasında Türkiye'nin sıralamasının 2018'e göre yükseldiğine işaret eden Tekin, "Okuma becerilerinde ortalama puanında düşüşe rağmen sıralamada yükselmemiz dikkat çekicidir" dedi.

Özellikle fen alanında OECD ortalamasına yaklaşıldığını belirten Tekin, "PISA 2022 uygulaması, Türkiye'nin matematik ve okuma becerileri alanlarında OECD ortalaması ile olan farkını en aza indirdiği uygulamadır" değerlendirmesini yaptı.

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Bakan Tekin, PISA'ya katılan tüm ülkelerin ortalama puanları ile karşılaştırıldığında Türkiye'nin üç alanda da tüm ülkeler ortalamasının anlamlı şekilde üstünde bir performans sergilediğini söyledi.

Türkiye'nin son 20 yılda matematik ve fen alanlarında istikrarlı bir şekilde performansını artırdığını ifade eden Tekin, okuma becerileri alanında ise performansında anlamlı bir değişiklik olmadığını belirtti. Tekin, "Bu süreçte öğrencilerin sosyoekonomik farklılıklarında bir değişiklik görülmemesine rağmen Türkiye matematik alanında dezavantajlı ve avantajlı öğrencilerin performanslarının artmasını başarmıştır" dedi.

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PISA 2022 raporunun, "iyiye doğru gidişi açıkça gösterdiğini" söyleyen Tekin, "Biz bunun yeterli ve Türkiye için iyi bir konum olmadığını zaten kabul ediyoruz. O yüzden de gece gündüz Türkiye'yi hak ettiği yere getirmek için çalışıyoruz" dedi.

Tekin, raporda okullar arası başarı farkının önceki döngülere göre azaldığının ifade edildiğini, okula aidiyet, okul güvenliği ve zorbalık gibi konularda bildirilen olumsuz durumların 2018 yılına göre arttığı bilgisinin yer aldığını aktardı.

Bakanlık olarak bu yıl akran zorbalığı ile ilgili de bir dizi önlem aldıklarını ifade eden Tekin, son olarak şunları söyledi: "Bu kapsamda 'okul temelli sosyal sorumluluk çalışmaları' adlı altında akran zorbalığını müfredatımıza aldık. Bu konu ile ilgili gerekli tedbirleri alacağız.

Gelinen noktada şunu özellikle vurgulamak istiyorum; eğitimde son 21 yılda elde ettiğimiz başarıları asla yeterli bulmuyoruz. Çünkü eğitim, bir noktaya varılabilecek bir alan değil. Sürekli ilerlemek, kendimizi geliştirmek ve her noktada daha iyisini kurgulamak zorundayız. Bizler de daha iyisini yapmak için çalışmaya devam edeceğiz."

(RT)