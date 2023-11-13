Bakan Tekin'in açıkladığı  “beyaz önlükler” tanıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler konulu 21 Ağustos 2023 tarihli genelgesi yayımlandı.

Genelgede, öğretmenlerin mesleki temsil ve öğrencilere rol model olma bakımından önlük giymeyi tercih etmelerinin teşvik edilmesine yönelik madde de yer aldı.

Tavsiye denilmişti, öğretmenlerden beyaz önlükle fotoğraf istendi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de yaptığı açıklamada 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlere beyaz önlük hediye edileceğini açıkladı.

Bakan'ın açıkladığı “beyaz önlükler” tanıtıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden talepte bulunabilen önlükler 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde isteyen öğretmenlere verilecek.

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Önlükler, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı Olgunlaşma Enstitülerinde iki farklı model halinde tasarlandı ve dikildi. Önlüklerden biri ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenleri için klasik "beyaz önlük", diğeri, anaokulu öğretmenlerinin etkinlik sırasında rahat kullanımına uygun üretildi.

Klasik beyaz önlüğün ön kısmındaki iki cebinin üzerinde "bilimin öncülüğünde sonsuzluğa uzanan yol"u temsilen gümüş renkli nakış tasarım, yaka kısmında ise yine gümüş renkli hilal bulunuyor. Okulöncesi eğitim öğretmenleri için tasarlanan önlüklerde ayrıca renkli balonlar da yer aldı.

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(RT)