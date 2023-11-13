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Yayın Tarihi: 13 Kasım 2023 09:57
 ~ Son Güncelleme: 13 Kasım 2023 11:43
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Bakan Tekin'in açıkladığı  “beyaz önlükler” tanıtıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24  Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlere "beyaz önlük" hediye edileceğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/13/bakan-tekin-in-acikladigi-beyaz-onlukler-tanitildi.jpg
Fotoğraf: AA

 Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler konulu 21 Ağustos 2023 tarihli genelgesi yayımlandı.

Genelgede, öğretmenlerin mesleki temsil ve öğrencilere rol model olma bakımından önlük giymeyi tercih etmelerinin teşvik edilmesine yönelik madde de yer aldı.

Tavsiye denilmişti, öğretmenlerden beyaz önlükle fotoğraf istendi
Tavsiye denilmişti, öğretmenlerden beyaz önlükle fotoğraf istendi
12 Eylül 2023

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de yaptığı açıklamada 24  Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlere beyaz önlük hediye edileceğini açıkladı.

Bakan'ın açıkladığı  “beyaz önlükler” tanıtıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden talepte bulunabilen önlükler 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde isteyen öğretmenlere verilecek.

Nejla Kurul: Beyaz önlük uygulaması kadın öğretmenleri hedef alıyor
Nejla Kurul: Beyaz önlük uygulaması kadın öğretmenleri hedef alıyor
29 Ağustos 2023

Önlükler, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı Olgunlaşma Enstitülerinde iki farklı model halinde tasarlandı ve dikildi. Önlüklerden biri ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenleri için klasik "beyaz önlük", diğeri, anaokulu öğretmenlerinin etkinlik sırasında rahat kullanımına uygun üretildi.

Klasik beyaz önlüğün ön kısmındaki iki cebinin üzerinde "bilimin öncülüğünde sonsuzluğa uzanan yol"u temsilen gümüş renkli nakış tasarım, yaka kısmında ise yine gümüş renkli hilal bulunuyor. Okulöncesi eğitim öğretmenleri için tasarlanan önlüklerde ayrıca renkli balonlar da yer aldı.

Bakan
Bakan 'beyaz önlük' uygulamasını tekrarladı | Öğrenciler öğretmeni fark etmiyor
6 Eylül 2023

(RT)

beyaz önlük
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